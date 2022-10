Bari-Ternana, le pagelle: Folorunsho domina, Cheddira spreca. Bene Scheidler

Squadra in casa

Squadra in casa Bari

Pareggio senza reti ma a fronte di una prova convincente per il Bari, fermato sullo 0-0 in casa dalla Ternana. Davanti al pienone del San Nicola, i biancorossi - che erano a bocca asciutta da due giornate nel campionato di Serie B - hanno disputato una bella partita, cercando con convinzione la vittoria.

Nel primo tempo rete annullata a Scheidler (positivo alla prima da titolare in campionato) e e rigore abbastanza netto non concesso su Ricci, nella ripresa una traversa del miglior Botta della stagione. Grande prestazione di Folorunsho e del rientrante Di Cesare. Peccato per i cambi di Mignani, che questa volta non hanno avuto l'impatto sperato.

I migliori Today

Botta 7: Miglior prestazione stagionale fin qui per l'argentino a cui manca solo un gol o un assist. Peccato per quella traversa che avrebbe sbloccato il risultato e forse anche lui in maniera definitiva.

Scheidler 6,5: Il francese è la nota più lieta di questa partita. Nelle precedenti uscite era apparso macchinoso anche in virtù di una struttura fisica importante, alla prima da titolare in campionato, sostituendo l'indisponibile Antenucci, si muove con dinamismo e fiducia. Segna un gol che sarebbe stato importantissimo ma un piede in fuorigioco lo punisce. Esce dopo aver dato tutto a metà ripresa.

Cheddira 6: Il suo voto è una media tra la prestazione e l'efficacia della stessa. È un attaccante, quindi dovrebbe far gol, cosa che non gli riesce dalla partita col Venezia, ma il suo contributo è importante anche in fase difensiva e contro gli umbri risulta uno dei più generosi.

Folorunsho 6,5: Nel primo tempo è a dir poco incontenibile. Fa di tutto: gioca di fino, pressa, imposta, crossa, tira. Esce a metà ripresa dopo aver speso tutto.

Di Cesare 6,5: Torna a guidare la difesa e lo fa con la solita autorità. Nella ripresa prova anche lui l'assalto al fortino umbro, senza fortuna.

Caprile 6,5: A lungo inoperoso, risponde presente quando viene sollecitato, soprattutto nel finale dal pericoloso tiro di Donnarumma.

I peggiori Today

Salcedo 5,5: Entra con poco meno di mezz'ora di partita da giocare ma stavolta non riesce a combinare nulla di incisivo.

D'Errico 5,5: Chiamato a dare vivacità nell'ultimo quarto di gara non riesce a cambiare ritmo, va al tiro ma si fa murare da Iannarilli.

Bari-Ternana: pagelle e tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile 6,5; Pucino 6, Di Cesare 6,5, Vicari 6, Ricci 6; Maita 6,5 (79' Mallamo sv), Maiello 6, Folorunsho 6,5 (67' D'Errico); Botta 7 (79' Galano sv); Cheddira 6, Scheidler 6,5 (67' Salcedo 5,5). A disp.: Frattali, Gigliotti, Terranova, Zuzek, Mazzotta, Cangiano, Benedetti, Dorval. All. Mignani 6,5

TERNANA (4-3-3): Innarilli 7; Diakité 6, Sørensen 6, Mantovani 6,5, Corrado 5,5 (46' Martella 6); Palumbo 6, Di Tacchio 5.5, Cassata 5,5 (71' Agazzi 6); Partipilo 5,5 (62' Pettinari 6), Favilli 5,5 (84' Donnarumma 6), R. Moro 5 (62' Falletti 5,5). A disp.: Krapikas, Proietti, Paghera, Ghiringhelli, Defendi, Bogdan, Celli. All. Vanigli (Lucarelli squalificato) 6

Arbitro: Marcenaro di Genova 5,5

Assistenti: Rossi L. - Sechi

IV: Kumara

VAR: Marinelli

AVAR: Feliciani

Note - ammoniti Maiello (B), Di Tacchio (T), Maita (B), Favilli (T), Di Cesare (B). Recupero: 3' pt, 3' st.

Spettatori: 38.800 (31.149 paganti; 7.651 abbonati; 12 ospiti)