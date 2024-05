Play-out Serie B | Bari-Ternana 1-1: Pereiro risponde a Nasti. Altri 90' per sperare

Il Bari non è riuscito ad andare oltre il pari nella gara di andata dei play-out di Serie B giocata in casa con la Ternana. Al San Nicola è finita 1-1 con le reti segnate nella ripresa da Nasti e Pereiro.

Non è un risultato particolarmente favorevole per i biancorossi, ai quali per ottenere la salvezza serve un gol in più degli umbri al termine delle due sfide. Al tempo stesso, il punteggio maturato dopo il triplice fischio, consentirà alla squadra allenata da Federico Giampaolo di presentarsi alla gara di ritorno a Terni tra una settimana con ancora delle speranze di salvare la categoria, anche se ora l'unico risultato a disposizione è la vittoria.

Il bicchiere va considerato mezzo pieno in virtù delle enormi occasioni avute dalla Ternana nel primo tempo: dopo aver tremato per il palo colpito da Nasti nei 30 secondi successivi al calcio d'inizio, il Bari ha rischiato di andare in svantaggio al 9' per un rigore assegnato agli ospiti, causato dallo stesso Nasti. Pissardo con un grande intervento ha respinto il tiro dal dischetto di Casasola, ma la squadra di Breda ha continuato a dominare colpendo ben due legni con Distefano e Pereiro e ha sfiorato la rete in più di un'occasione.

Con l'ingresso di Maita a dare maggiore sostanza al centrocampo, il Bari ha cambiato atteggiamento nella ripresa sbloccando il risultato dopo un quarto d'ora con un gol di Nasti. Fallito il colpo del ko con Puscas, il tiro beffardo di Pereiro deviato in maniera decisiva da Di Cesare ha dato il prezioso pari alla Ternana. Nella partita di ritorno in programma al Liberati il 23 maggio alle 20:30 agli umbri basterà un pareggio per salvarsi in virtù della miglior classifica al termine della stagione regolare. Il Bari ha perciò un unico risultato a disposizione: la vittoria. In caso contrario sarà retrocessione in Serie C.

Sognava un addio diverso Valerio Di Cesare: commovente il saluto al pubblico biancorosso con un giro d'onore dopo quella che molto probabilmente è stata la sua "last dance" al San Nicola. Il centrale romano, 234 presenze e 20 gol con i Galletti, compirà 41 anni il prossimo 23 maggio, nella stessa giornata in cui sarà in campo per la gara di ritorno a Terni con un unico desiderio: salvare il Bari dal baratro della C.

Bari-Ternana: la cronaca

Alla prima azione, appena battuto il calcio d'inizio, il Bari va subito vicinissimo al gol del vantaggio: Bellomo apre per Pucino, pallone in mezzo per l'incornata di Nasti che s'infrange sulla parte interna del palo, brivido per Iannarilli che ringrazia il montante alla sua sinistra. Al 3' la risposta della Ternana affidata a un destro di Pereiro ben assistito da Favasuli, pallone alto sopra la traversa. Ospiti pericolosissimi: triangolazione tra Faticanti e Carboni, l'italo-argentino dall'interno dell'area va al tiro trovando la respinta di Pissardo. Subito dopo è Distefano a provare la conclusione deviata in angolo. Sugli sviluppi del corner calcio di rigore assegnato al 9' da Aureliano alla Ternana per fallo di Nasti su Carboni. Dal dischetto si presenta Casasola che sceglie l'angolino destro, Pissardo si distende e para tenendo i suoi sullo 0-0. Al 14' Fere ancora pericolose con un sinistro di Pereiro che sfila di poco alla destra di Pissardo. Al 31' altro brivido per biancorossi, contrasto tra Benali e Pereiro in area, l'uruguagio va giù, ma questa volta Aureliano sventola il giallo per simulazione. Ancora pericolosissima la Ternana al 35': cross dalla destra di Luperini, Pissardo va a vuoto, sul secondo palo c'è Distefano che trova la deviazione ma sbatte sul legno. Assedio degli ospiti, che danno la sensazione di poter far male ad ogni affondo: al 44' la difesa biancorossa concede ancora il sinistro a Pereiro che dal limite colpisce il palo alla sinistra di Pissardo. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 ma con tanti episodi.

La ripresa inizia con un cambio tra i biancorossi: Maita rileva Acampora. La sostituzione sembra produrre un buon effetto poiché il Bari fa più densità in mezzo al campo, mostrando un atteggiamento più aggressivo nella riconquista del pallone. Al 50' cross dalla destra di Sibilli, Nasti appostato sul secondo palo prova la deviazione in spaccata ma manca l'impatto col pallone sprecando una buona opportunità. Al 55' Di Cesare va vicino al gol su azione da corner con un colpo di testa che sfila di poco fuori alla destra di Iannarilli. Al 59' il Bari sblocca il risultato con Nasti, rapido a stoppare e a calciare dall'altezza del dischetto dopo essere stato servito da Ricci, autore di un ottimo spunto. Boato del San Nicola. Breda opera subito una sostituzione inserendo de Boer per Faticanti. Al 66' termina la partita di Bellomo sostituito da Achik. Al 74' altra opportunità per i biancorossi con Pucino che di testa non inquadra la porta per un paio di metri su azione d'angolo. Subito dopo altro doppio cambio per i biancorossi: fuori Nasti e l'acciaccato Sibilli, dentro Puscas e Kallon. Nella Ternana Raimondo per Carboni. Buona opportunità non capitalizzata da Puscas all'80': debole il colpo di testa di sul bel cross da sinistra di Achik, parata facile per Iannarilli. All'82' arriva la doccia fredda per i biancorossi che difendono in maniera troppo statica e vengono puniti da un tiro di Pereiro deviato da Di Cesare quanto basta per impedire l'intervento di Pissardo. I biancorossi provano la reazione con un tiro di Kallon respinto da Iannarilli. Triplo cambio per Breda: dentro Zoia, N'Guessan e Dionisi, fuori Lucchesi, Distefano e Pereiro.

Bari-Ternana 1-1: il tabellino

BARI (4-2-3-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maiello, Benali; Acampora (46' Maita), Bellomo (66' Achik), Sibilli (75' Kallon); Nasti (75' Puscas). A disp.: Brenno, Matino, Luliç, Zuzek, Colangiuli, Aramu, Morachioli, Dorval. All. F. Giampaolo

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi (85' Zoia); Favasuli, Luperini, Faticanti (60' de Boer), Amatucci, Carboni (75' Raimondo); Pereiro (86' Dionisi), Distefano (85' N'Guessan). A disp.: Vitali, Franchi, Bonugli, Sørensen, Ferrara, Viviani, Labojko. All. Breda

Arbitro: Aureliano di Bologna

Assistenti: Berti - Cecconi

IV: Prontera

VAR: Di Paolo

AVAR: Gariglio

Marcatori: 59' Nasti (B), 82' Pereiro (T)

Note - ammoniti: 24' Favasuli (T), 30' Pereiro (T), 56' Bellomo (B), 60' Nasti (B), 90'+5 Di Cesare (B). Recupero: 4', 5'. Spettatori: 33.308 (8.809 abbonati, 3 tifosi ospiti)