Bari-Ternana 1-1, le pagelle: bene Pissardo e Maita, Puscas delude ancora

Pareggio amaro per il Bari, recuperato dalla Ternana nella gara di andata dei play-out di Serie B. Primo tempo brutto dei biancorossi, che hanno preso un palo appena partiti con Nasti ma poi hanno concesso un rigore parato da Pissardo e tremato per i due pali colpiti da Distefano e Pereiro.

Dopo 15' della ripresa il gol di Nasti, all'82' il pari fortuito ma meritato di Pereiro che condanna i Galletti ad andare a Terni con la vittoria come unico risultato per evitare la retrocessione.

Bari-Ternana 1-1: le pagelle dei biancorossi

Pissardo 7: Prima dice no a Carboni, poi para il rigore a Casasola. Messo fuori causa dalla deviazione di Di Cesare sull'1-1.

Pucino 5,5: Nel primo tempo sulla sua corsia si soffre tanto. Meglio nella ripresa dove va anche vicino al gol.

Di Cesare 6: Saluta il San Nicola con una pareggio amaro. Tiene bene difensivamente, poi è sfortunato con la deviazione che inganna Pissardo. Ha un'altra partita per evitare

Vicari 6: Gioca una gara con poche sbavature. Non ha responsabilità sul gol preso.

Ricci 6: Primo tempo di grande difficoltà, poi si riprende e sfodera un bell'assist per Nasti.

Maiello 5,5: Passo indietro rispetto alla gara col Brescia, probabilmente per i ritmi più alti.

Benali 5,5: Vive un primo tempo difficile come il resto dei compagni, cresce nella ripresa.

Bellomo 5: Torna nella formazione titolare ma non riesce a incidere. Dal 66' Achik 5,5: Entra ma a parte un buon pallone per Puscas combina poco.

Acampora 5,5: Più in difficoltà rispetto all'ultima uscita, resta in campo solo un tempo. Dal 46' Maita 6,5: Con il suo ingresso il Bari si risistema a centrocampo. Garantisce maggiore intensità e dinamismo.

Sibilli 6: Acciaccato stringe i denti e va in campo ma non riesce a determinare. Dal 75' Kallon 4: Non garantisce il cambio di passo, anziché puntare la porta avversaria spesso torna indietro.

Nasti 6: Tolto il palo appena iniziata la partita, gioca un brutto primo tempo, in cui commette il fallo da rigore e sbaglia anche tanti palloni. Nella ripresa sfrutta l'occasione e porta in vantaggio i suoi. Dal Puscas 4: Ancora una prova deludente del romeno che sciupa il potenziale raddoppio con un colpo di testa debole, pochi istanti dopo la Ternana pareggia.

Bari-Ternana 1-1: voti e tabellino

BARI (4-2-3-1): Pissardo 7; Pucino 5,5, Di Cesare 6, Vicari 6, Ricci 6; Maiello 6, Benali 6; Acampora 5,5 (46' Maita 6,5), Bellomo 5,5 (66' Achik 5,5), Sibilli 6 (75' Kallon 4); Nasti 6 (75' Puscas 4). A disp.: Brenno, Matino, Luliç, Zuzek, Colangiuli, Aramu, Morachioli, Dorval. All. F. Giampaolo 5,5

TERNANA (3-5-2): Iannarilli 6; Casasola 5,5, Dalle Mura 6, Lucchesi 6 (85' Zoia sv); Favasuli 6,5, Luperini 6, Faticanti 6 (60' de Boer 6), Amatucci 6, Carboni 6,5 (75' Raimondo sv); Pereiro 6,5 (86' Dionisi sv), Distefano 6 (85' N'Guessan sv). A disp.: Vitali, Franchi, Bonugli, Sørensen, Ferrara, Viviani, Labojko. All. Breda 6,5

Arbitro: Aureliano di Bologna

Assistenti: Berti - Cecconi

IV: Prontera

VAR: Di Paolo

AVAR: Gariglio

Marcatori: 59' Nasti (B), 82' Pereiro (T)

Note - ammoniti: 24' Favasuli (T), 30' Pereiro (T), 56' Bellomo (B), 60' Nasti (B), 90'+5 Di Cesare (B). Recupero: 4', 5'. Spettatori: 33.308 (8.809 abbonati, 3 tifosi ospiti)