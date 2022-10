Bari-Ternana: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Missione riscatto per il Bari, che vuole cancellare le tre sconfitte di fila arrivate nelle ultime uscite tra campionato e coppa. La squadra guidata da Michele Mignani aprirà l'undicesimo turno di Serie B, nell'anticipo contro la Ternana in programma questa sera al San Nicola alle 20:30.

I rossoverdi, terzi in classifica alle spalle di Frosinone e Genoa, hanno 19 punti, uno in più rispetto ai Galletti, e provengono anch'essi da una sconfitta patita in casa per mano dei Grifoni. La riedizione del duello che ha infiammato il Girone C nella stagione 2020-2021 di Serie C, ora vale l'alta classifica del campionato cadetto. Il tutto, in una cornice di pubblico da oltre 30mila spettatori, che potrebbe addirittura far segnare un nuovo record rispetto alla partita con il Palermo con 35.377 spettatori.

Dirigerà l'incontro il signor Matteo Marcenaro, della sezione arbitrale di Genova: 4 i precedenti del fischietto ligure con il Bari, tutti in Serie C, con tre sconfitte ('19-'20 1-3 Bari-Viterbese, '20-'21 Foggia-Bari 1-0 e Catanzaro-Bari 2-0) e un pari ('19-'20 Avellino-Bari 2-2).

Bari-Ternana: i precedenti

Sono 45 le gare ufficiali disputate tra Bari e Ternana. Nel testa a testa tra le due squadre sono in vantaggio i biancorossi, vincitori in 16 occasioni, mentre sono 15 i successi rossoverdi e 14 i pareggi. Nelle 23 partite disputate a Bari, 13 i successi della formazione di casa, 5 pareggi, e 5 vittorie umbre.

Le due squadre si sono affrontate l'ultima volta nella stagione 2020-2021 in Serie C. Nel girone d'andata, al San Nicola, finì 1-3 per le Fere, due volte a segno col barese Partipilo. Daniel Ciofani ridusse lo svantaggio per i Galletti, ma all'89' arrivò il terzo gol firmato dall'ex Furlan. Il Bari perse anche la gara del girone di ritorno a Terni, dove pur passando in vantaggio in avvio con Maita, fu superato in rimonta nei minuti finali con le reti di Kontek e dell'ex Defendi.

Come arriva il Bari

Per la partita contro gli umbri, Michele Mignani ritrova il capitano Valerio Di Cesare, al rientro dalla squalifica, e Raffaele Maiello, di nuovo a disposizione dopo aver smaltito i guai fisici. In compenso il tecnico biancorosso non potrà contare sullo squalificato Bellomo, e nemmeno sugli infortunati Ceter e Antenucci, entrambi out per noie muscolari. Nel 4-3-1-2 dell'allenatore ligure, dove Caprile difenderà i pali, la difesa con Pucino a destra e Ricci a sinistra, dovrebbe vedere riformarsi la coppia di centrali costituita da Di Cesare e Vicari. A centrocampo tornerà Maiello nel ruolo di play, affiancato da Maita e Folorunsho, con Botta ad agire alle spalle di Cheddira e Salcedo.

Come arriva la Ternana

Al San Nicola, Cristiano Lucarelli dovrà fare a meno degli indisponibili Capuano e Coulibaly. Il tecnico dei rossoverdi dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-2-1 ma non è escluso che possa riproporre il 4-1-4-1 visto contro il Genoa. Davanti a Iannarilli, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Diakité, Sørensen, Mantovani e Corrado. A centrocampo Palumbo e Cassata dovrebbero affiancare Di Tacchio, mentre la trequarti sarebbe affidata a Partipilo e Falletti alle spalle dell'unica punta Favilli.

Bari-Ternana: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Vicari, Di Cesare, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta; Cheddira, Salcedo. All. Mignani

TERNANA (4-1-4-1): Iannarilli; Diakité, Sørensen, Mantovani, Corrado; Di Tacchio; Partipilo, Palumbo, Cassata, Falletti; Favilli. All. Lucarelli

Arbitro: Marcenaro di Genova

Assistenti: Rossi L. - Sechi

IV: Kumara

VAR: Marinelli

AVAR: Feliciani

Bari-Ternana: dove vederla in tv e in streaming

La partita dell'11ª giornata di serie B tra Bari e Ternana, in programma venerdì 28 ottobre alle 20:30 al San Nicola di Bari, verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN. Sarà possibile seguire l'incontro anche in TV su Sky, sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 1 (25). Gli abbonati Sky potranno guardare il match anche in streaming sull'app SkyGO. La partita sarà inoltre visibile su Helbiz Live e OneFootball in pay-per-view.