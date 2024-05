Play-out Serie B | Bari-Ternana: probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Bari ha ritrovato la vittoria dopo dodici partite nell'ultima giornata della stagione regolare di Serie B grazie al successo 2-0 in casa sul Brescia. Il ritorno ai tre punti è arrivato nella partita più importante, poiché solo grazie a quel risultato e al vantaggio negli scontri diretti con l'Ascoli i biancorossi hanno evitato la retrocessione diretta in Serie C qualificandosi per i play-out dove affronteranno la Ternana in un doppio confronto da brividi.

Il primo atto della sfida è in programma giovedì alle 20:30, e in virtù della peggior classifica (41 punti per i Galletti quintultimi, 43 per le Fere quartultime) l'andata si giocherà al San Nicola. La squadra guidata da Federico Giampaolo dovrà fare del suo meglio per costruire il proprio vantaggio in questi primi 90 minuti per poi andare a Terni a cercare di difenderlo. Se il punteggio complessivo delle due partite dovesse essere di parità, infatti, a conquistare la salvezza sarebbero gli umbri in virtù della miglior classifica al termine della stagione regolare.

Bari-Ternana: al San Nicola in 30mila?

Anche per questo sarà fondamentale la spinta dei tifosi, che pur non essendo mai mancata in casa e in trasferta durante tutta la stagione nonostante l'aperta contestazione contro la società, è stata ancor più determinante nella gara contro il Brescia. Dalle 10 di martedì 14 maggio è partita la vendita libera dei biglietti per Bari-Ternana anche per i non titolari di SSC Bari Fan Card. Nei primi due giorni di prevendita riservata ai soli titolari di SSC Bari Fan Card sono stati venduti oltre 10mila biglietti, la previsione, dunque, è che fino a giovedì si possa raggiungere (o addirittura superare) la soglia dei 30mila spettatori. Non ci saranno, invece, i tifosi ospiti dopo la decisione ufficiale del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni sportive di impedire la vendita dei biglietti del settore ospiti e di qualsiasi altro settore ai residenti in Umbria. Lo stesso avverrà con i supporter del Bari per la gara di ritorno a Terni del 23 maggio, così com'era stato per le due partite di campionato.

Bari ai play-out: il precedente. Prima volta per la Ternana

Il Bari giocherà un play-out di Serie B per la seconda volta nella sua storia. L'unico precedente, risalente alla stagione 2003-2004, evoca spiacevoli ricordi ai biancorossi, poiché dopo aver vinto la partita di andata al San Nicola col Venezia furono sconfitti 2-0 al Penzo, retrocedendo in Serie C. I Galletti furono poi ripescati in B per le esclusioni di Ancona e Napoli. Per la Ternana, invece, è la prima volta ai play-out di Serie B.

Altra curiosità di questa sfida è rappresentata dall'incrocio tra il Bari e Roberto Breda. L'allenatore della Ternana era il tecnico del Latina che dopo i due pareggi 2-2 in semifinale dei play-off di Serie B 2013-2014, ebbe la meglio grazie alla miglior classifica della stagione regolare (posizione in cui si trova anche in questo caso).

Per dirigere l'andata dei play-out è stato designato il signor Gianluca Aureliano, 44enne fischietto della sezione di Bologna che sarà assistito da Berti e Cecconi mentre il quarto ufficiale di gara sarà Prontera. In sala VAR Di Paolo e Gariglio.

Come arriva il Bari

Rispetto alla partita con il Brescia torneranno a disposizione Brenno, Morachioli ed Edjouma che erano assenti per problemi fisici. Dopo le buone indicazioni arrivate nell'ultima uscita Federico Giampaolo dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto contro le Rondinelle. Nonostante il rientro di Brenno, tra i pali ci sarà ancora Pissardo. Non dovrebbe subire variazioni neanche la linea difensiva composta da Pucino, Di Cesare, Vicari e Ricci. A centrocampo l'esperimento del doppio play con Maiello e Benali ha dato buoni frutti, anche per questo Maita, infortunatosi contro il Cittadella, ma convocato col Brescia senza entrare, potrebbe partire ancora dalla panchina. Conferme anche sulla trequarti con Sibilli, Acampora e Achik a muoversi alle spalle dell'unica punta Nasti.

Come arriva la Ternana

Tiago Casasola ha scontato il turno di squalifica e torna a disposizione di Roberto Breda in vista del play-out di andata al San Nicola. Arruolabile anche Iannarilli, già convocato ma in panchina con la FeralpiSalò e che potrebbe riprendere il suo posto tra i pali. I tre di difesa dovrebbero essere Casasola, Lucchesi e Dalle Mura, mentre a centrocampo con Amatucci, Faticanti e Luperini, Favasuli a destra e Carboni a sinistra agiranno sugli esterni. In attacco confermato Distefano con Pereiro in appoggio, mentre Raimondo, miglior marcatore rossoverde con 9 reti in campionato, dovrebbe partire dalla panchina.

Bari-Ternana: probabili formazioni

BARI (4-2-3-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maiello, Benali; Sibilli, Acampora, Achik; Nasti. All. F. Giampaolo

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Casasola, Lucchesi, Dalle Mura; Favasuli, Amatucci, Faticanti, Luperini, Carboni; Pereiro, Distefano. All. Breda

Arbitro: Aureliano di Bologna

Assistenti: Berti - Cecconi

IV: Prontera

VAR: Di Paolo

AVAR Gariglio

Bari-Ternana: i precedenti

I precedenti complessivi in gare ufficiali tra Bari e Ternana sono 49. Bilancio equilibrato con 17 successi biancorossi, 16 rossoverdi e 16 pareggi. Nelle 25 partite giocate a Bari 14 vittorie dei Galletti, 6 pareggi e 5 successi delle Fere.

In questa stagione bilancio in attivo per il Bari, che all'andata, il 3 settembre 2023 alla 4ª giornata, uscì indenne dal Liberati dopo una partita dominata dagli umbri, e al ritorno, il 13 gennaio scorso (20ª giornata) vinse 3-1 con i gol di Ricci, Nasti e Dorval, mentre per le Fere andò a segno Diakité.

Bari-Ternana: dove vederla in tv e in streaming

La gara d'andata dei play-out di Serie B Bari-Ternana verrà trasmessa in streaming su Dazn e in tv su Sky Sport Calcio.