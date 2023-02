Bari: Terranova alla Reggina. In arrivo Matino dalla Juve Stabia

Il Bari ha perfezionato un'altra operazione in uscita: è da poco ufficiale il passaggio a titolo definitivo alla Reggina di Emanuele Terranova. Lo ha comunicato il club biancorosso in una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, salutando il difensore classe '87, tra i protagonisti della promozione in B.

In difesa i Galletti stanno per annunciare un nuovo rinforzo proveniente dalla Serie C: si tratta di Emmanuele Matino, centrale difensivo nato a Napoli nel 1998, di proprietà della Juve Stabia, ma reduce dalla prima metà di stagione giocata in prestito al Potenza. Si tratta del secondo affare con le Vespe, dopo l'acquisto a titolo definitivo del portiere Edoardo Sarri.

Con il mercato in chiusura alle 20, al ds biancorosso Ciro Polito restano poche ore per colmare la casella degli arrivi con l'inserimento di un centrocampista. Tramontata definitivamente l'ipotesi che portava a Manolo Portanova, dopo la dura reazione della piazza seguita all'accostamento al Bari del calciatore condannato in primo grado a 6 anni di reclusione per violenza sessuale, riprende quota il nome di Ahmad Benali, in uscita dal Brescia. Come riportato da Passione Bari - Radio Selene, l'alternativa sarebbe il 2002 Tommaso Milanese, centrocampista scuola Roma in forza alla Cremonese.