Bari, tesserato lo svincolato Marco Pissardo

Il Bari attinge al mercato degli svincolati, non per l'attacco reparto dove più di qualche tifoso si aspetta ancora di vedere un nuovo innesto, bensì per la porta: il club biancorosso, infatti, ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Marco Pissardo. Il portiere piemontese nato l'8 gennaio 1998 a Verbania ha firmato un contratto fino al giugno 2025 e vestirà la maglia numero 38.

Cresciuto nell'Inter, dopo la trafila nelle giovanili nerazzurre ha fatto esperienza in prestito al Varese in Serie D nella stagione 2016-2017. Nella stagione successiva ha esordito tra i professionisti indossando la maglia del Monopoli (38 presenze e 14 clean sheet), attirando le attenzioni dell'Arezzo che lo ha messo sotto contratto e con cui ha collezionato 33 presenze. Lasciata la Toscana si è trasferito al Lecco dove, in due campionati ha totalizzato 65 presenze, con 22 clean sheet. Lo scorso anno ha difeso la porta del Novara in Lega Pro (20 gare, 5 clean sheet).