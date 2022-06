Bari, il punto sul mercato: piace un difensore della Spal

Gli annunci ufficiali al momento ancora non ci sono, ad ogni modo, il Bari ha già definito diverse operazioni di mercato. Il lavoro di Ciro Polito è partito dalla conferma di due calciatori già in rosa nello scorso campionato, Alessandro Mallamo e Walid Cheddira, per cui è stata trovata l'intesa con Atalanta e Parma.

In ritiro si aggregheranno anche due calciatori svincolati, Mehdi Dorval, laterale franco-algerino classe 2001 messosi in luce con l'Audace Cerignola, e Marco Bosisio, centrale difensivo nato nel 2002, proveniente dal Milan Primavera. Nei giorni scorsi, inoltre, è stato definito anche l'accordo con il Leeds per Elia Caprile, portiere classe 2001 reduce da un ottimo campionato da titolare tra i pali della Pro Patria, nel Girone A di Serie C. Piace anche Gianmarco Cangiano, 2001 del Bologna, profilo offensivo in grado di agire da ala e da trequartista. Sempre tra i giovani si guarda con interesse anche a Leonardo Benedetti, centrocampista classe 2000 di proprietà della Sampdoria, reduce dall'esperienza all'Imolese.

Una linea verde necessaria, viste le restrizioni sulla lista imposte dalla Serie B che concede 18 giocatori over (nati dopo il 1999) più due slot per i calciatori bandiera. Definiti i primi tasselli, il ds biancorosso guarda anche al mercato degli over: secondo quanto riportato da Sky Sport, per la difesa l'ultima idea è Francesco Vicari, 27enne difensore della Spal di cui veste la maglia da 6 stagioni e con cui ha disputato da titolare tre campionati di Serie A.

A centrocampo è sempre più probabile un ritorno in Puglia per Michael Folorunsho, già passato da Bari nell'annata 2019-2020, senza però incidere a causa di un infortunio. È reduce da due buone annate in B con la Reggina (a parte una metà stagione col Pordenone) ed è di proprietà del Napoli, dunque il suo ritorno non sarebbe problematico e darebbe a Mignani un'alternativa con caratteristiche diverse dai centrocampisti già in rosa. Ancora non ci sono novità sul fronte Camillo Ciano: il fantasista del Frosinone ha un ingaggio alto, Polito lavora anche a soluzioni come un eventuale scambio con Manuel Marras, la cui permanenza a Bari è pressoché impossibile.