Serie C - Girone C | Bari-Turris 4-2: la sintesi video della partita

Ottava giornata di campionato: Turris in vantaggio all'8' con Giannone, pareggia Cheddira al 34', poi l'ex Leonetti riporta avanti gli ospiti prima di rientrare negli spogliatoi. Nella ripresa pari di D'Errico, Scavone per il sorprasso e Terranova per il poker