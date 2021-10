Bari-Turris 4-2, le pagelle: Cheddira e Marras imprendibili, prima gioia per D'Errico

I giudizi sulla prestazione dei galletti, capaci di ribaltare una partita che li aveva visti finire in svantaggio per due volte grazie a una reazione da grande squadra

Recuperando due volte da una situazione di svantaggio e ribaltando successivamente il punteggio, il Bari ha ottenuto la terza vittoria di fila nel campionato di Serie C, battendo la Turris 4-2 al San Nicola.

Il successo contro la formazione corallina è maturato al termine di una delle partite più emozionanti per tifosi e semplici spettatori in queste prime otto giornate di campionato, con continui colpi di scena e ribaltamenti di fronte nell'arco dei 90'. Presa alla sprovvista dai forti attaccanti corallini in un paio di circostanze in fase difensiva, la squadra di Mignani ha mostrato grande carattere anche nel primo tempo, ma è stato nella ripresa che ha profuso il massimo sforzo per ottenere il bottino pieno.

I migliori Today

Cheddira 7,5: Un falco, si avventa praticamente su ogni pallone che gli viene servito in profondità costituendo una minaccia costante per la difesa della Turris. Gol da vero opportunista, una traversa e un'espulsione causata. What else?

Marras 7,5: Negli sporti americani verrebbe definito "game-changer", colui che cambia la partita. Gli bastano 14" per dare il La all'azione del 2-2, poi mette il piede anche nell'azione del 3-2, non senza aver sfiorato egli stesso il gol e offerto a Cheddira un pallone poi finito sulla traversa. Scatenato, imprendibile e decisivo.

D'Errico 7: Lodevole la determinazione con cui accompagna l'azione del momentaneo 2-2 facendosi trovare appostato sul secondo palo. Bravo e fortunato a tenere basso un pallone che poteva finire in curva e a segnare il suo primo gol in biancorosso. Una rete di fondamentale importanza che ha permesso ai compagni di ribaltare il risultato.

Terranova 7: Decisivo quando dopo il grande intervento di Frattali su Loreto, respinge con il corpo la conclusione di Tascone evitando il possibile 3-3. Si prende anche la soddisfazione di segnare la quarta rete dell'incontro con un gran colpo di testa, legittimando pienamente risultato e prestazione nonostante i due gol degli avversari siano arrivati dal suo lato.

Scavone 6,5: Terzo gol in stagione per il centrocampista che aveva già deciso il derby col Monopoli e ora sembra averci preso gusto. La rete del sorpasso porta la sua firma, confermando le sue capacità d'inserimento. Costretto a issare bandiera bianca a un quarto d'ora dal termine per un problema alla caviglia, c'è da augurarsi che non ne abbia per molto.

I peggiori Today

Pucino 5,5: Si vede raramente in fase di spinta, preoccupato dalle incursioni di Varutti. Soffre l'esterno sinistro corallino, lasciandogli troppa libertà (in collaborazione con centrocampo e compagni di reparto) che offre i due assist per le reti di Giannone e Leonetti.

Simeri 5,5: Stretto nella morsa della retroguardia della Turris non riesce a lasciare il segno pur avendo un paio di discrete occasioni e offrendo una prova come al solito generosa. Resta in campo per una sola frazione, poi cede il posto a Marras.

Bari-Turris 4-2: pagelle e tabellino

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Pucino 5,5 (89' Belli sv), Di Cesare 6, Terranova 7, Mazzotta 6; Scavone 6,5 (75' Mallamo 6), Maita 6,5, D'Errico 7; Botta 6,5 (84' Gigliotti sv); Cheddira 7,5 (89' Paponi sv), Simeri 5,5 (46' Marras 7,5). A disp.: Polverino, Plitko, Celiento, Antenucci, Citro, Lollo, Ricci. All. M. Mignani 6,5.

TURRIS (3-4-3): Perina 5,5; Loreto 6, Di Nunzio 5, Manzi 6; Esempio, Franco 6 (76' Sartore), Tascone 5, Varutti 6,5; Giannone 7 (67' Lorenzini 5,5), Santaniello 5 (54' Bordo 5), Leonetti 6,5 (76' Longo sv). A disp.: Abagnale, Colantuono, Giofrè, Zanoni, Palmucci, Iglio, Pavone, Finardi. All. Salvatore (squalificato Caneo) 6.

Arbitro: Collu di Cagliari

Assistenti: Voytyuk - Regattieri

IV: Longo

Marcatori: 8' Giannone (T), 34' Cheddira (B), 38' Leonetti (T), 46' D'Errico (B), 57' Scavone (B), 83' Terranova (B)

Note - ammonito Gigliotti (B). Espulso Di Nunzio (T) al 65'. Recupero: - pt, 5' st.