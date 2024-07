SSC Bari: ufficiale l'acquisto di Giacomo Manzari

Un'altra operazione ufficiale per il Bari che ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dall'US Sassuolo Calcio il cartellino di Giacomo Manzari che ha già raggiunto il ritiro biancorosso per mettersi a disposizione di mister Longo.

Barese di nascita, il classe 2000 è un esterno offensivo capace di ricoprire più ruoli in attacco. Per Manzari si tratta di un ritorno a casa visto che oltre a essere nato nel capoluogo pugliese ha fatto la trafila nelle giovanili biancorosse fino alla Primavera prima di liberarsi in seguito al fallimento del 2018 e firmare per il Sassuolo.

Con la Primavera degli emiliani ha collezionato 36 presenze e 11 reti in due stagioni tra il 2018 e il 2020, prima di fare il suo esordio tra i professionisti nel luglio del 2020, in Serie A, con la prima squadra allora allenata da Roberto De Zerbi. Dopo 3 presenze in massima serie ha giocato in prestito alla Carrarese in Lega Pro collezionando 29 presenze e 3 reti), poi nella stagione 2021-2022, è andato in prestito al Frosinone in Serie B totalizzando 12 presenze. Dopo un campionato in Serie C col Monopoli con 38 presenze, 9 gol e 6 assist e il raggiungimento dei play-off, nella passata stagione ha militato nell'Ascoli fino a gennaio (16 presenze, 1 gol e 2 assist), chiudendo il campionato con la maglia della Feralpisalò (10 presenze e 2 assist).