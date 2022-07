Bari: ufficiale il ritorno di Mallamo. Ricci, operazione ok

Dopo settimane di negoziazioni con l'Atalanta, nei giorni scorsi il Bari ha definito il ritorno di Alessandro Mallamo. Il centrocampista, già in biancorosso nella scorsa stagione in Serie C, torna con la formula del prestito secco ed è già in ritiro con il resto della squadra a Roccaraso.

Buone notizie, intanto, per Giacomo Ricci: il terzino sinistro, che nei giorni scorsi si era dovuto fermare per un lieve problema cardiologico, è stato operato con successo e a breve potrà riprendere la preparazione col resto della squadra.

"SSC Bari - si legge nella nota del club - comunica che Giacomo Ricci è stato sottoposto nelle ultime ore ad intervento di ablazione di extrasistolia ventricolare del cono d'efflusso destro, problematica cardiologica esistente da tempo, e comunque di basso rischio, che risulta ora risolta attraverso appunto la procedura diagnostica e terapeutica. L'intervento è stato eseguito presso l'unità operativa complessa di cardiologia e UTIC del Miulli di Acquaviva delle Fonti diretta dal dottor Massimo Grimaldi. Al dottor Grimaldi ed al suo staff va il ringraziamento della Società biancorossa, così come un ringraziamento particolare giunga al dottor Vitangelo Dattoli, direttore sanitario della struttura ospedaliera per l’attenzione dimostrata. Il calciatore è stato dimesso e nelle prossime ore tornerà a Roccaraso per dare inizio al percorso di recupero sotto l'attenta supervisione dello staff tecnico biancorosso".