SSC Bari, ecco Sgarbi in prestito dal Napoli: l'attaccante è già in ritiro

Ci aveva già pensato lui aggiornando la bio di Instagram, ma ora c'è anche l'annuncio: Lorenzo Sgarbi è un nuovo calciatore del Bari. L'attaccante 2001 di proprietà del Napoli si unisce ai biancorossi in prestito ed è già in ritiro con il resto della squadra a Roccaraso.

Nato a Bolzano, dopo aver mosso i primi passi a livello giovanile con Virtus Bolzano e Südtirol, nel 2017, è passato al Napoli, collezionando la sua prima esperienza tra i professionisti al Legnago Salus dov'è rimasto per due stagioni. Dopo le esperienze con Renate e Pro Sesto nel campionato 2022-2023, lo scorso campionato ha vestito la maglia dell’Avellino nel Girone C di Serie C collezionando 7 gol e ben 15 assist in 34 presenze, risultando tra i trascinatori degli irpini, giunti al secondo posto in regular season e fino alle semifinali play-off.

Per il Bari si tratta del terzo volto nuovo dopo quelli di Favasuli e Obaretin, arrivati in prestito da Fiorentina e Napoli. Al momento i nuovi arrivati sono tutti calciatori molto giovani che potranno essere utili alla causa ma i tifosi biancorossi aspettano i colpi più importanti, in particolare quelli legati al ruolo di punta, per cui restano in piedi le piste che portano a Manuel De Luca della Sampdoria e a Pedro Mendes dell'Ascoli. In porta, invece,