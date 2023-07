Bari, capitan Di Cesare non smette: "C'ero, ci sono e ci sarò. Riproviamoci"

Arriva il primo annuncio in casa Bari ed è di quelli che fanno rumore: Valerio Di Cesare ha sciolto le riserve sul suo futuro annunciando che continuerà a giocare per un'altra stagione.

L'indomito condottiero biancorosso, 203 presenze e 16 reti in col Galletto sul petto, si avvia verso la sua ottava stagione in Puglia. L'intenzione di ripartire dopo la delusione in finale play-off col Cagliari, dopo cui in molti avevano pensato a un suo possibile ritiro (lo scorso 23 maggio ha compiuto 40 anni), è stata affidata a un messaggio di cui vi riportiamo il testo integrale.

"Chi mi conosce lo sa, a contare per me sono i fatti e se non ho scritto nulla di quel maledetto 11 giugno, non vuol dire che non sia un mio pensiero costante, ancora adesso. Sono stato fermo lì per giorni e probabilmente una parte di me rimarrà sempre lì, sospesa in quel momento. Ma proprio i fatti mi danno la spinta per ripartire, ancora una volta, insieme: rivivere quelle sensazioni provate nei 20 giorni precedenti la finale è il mio pensiero fisso. Non solo lo stadio pieno, ma bambini e anziani con le maglie in giro per la città sono quello che voglio rivedere ed è per questo che, nonostante la scelta per me più facile sarebbe stata quella di smettere, mi voglio dare un’ultima possibilità, senza avere rimpianti.

C’ero

Ci sono

Ci sarò.

Riproviamoci".