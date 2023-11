Bari-Venezia 0-3, le pagelle: Sibilli e Benali tra i pochi a non mollare, Nasti poco servito

Squadra in casa

Squadra in casa Bari

Brutta sconfitta per il Bari, superato 0-3 in casa dal Venezia al termine di una prova tutt'altro che soddisfacente. Il risultato pesante è maturato nel finale di partita con due reti segnate tra 90' e tempo di recupero, ad ogni modo, dopo aver incassato lo svantaggio alla mezz'ora la squadra di Marino non ha mai dato l'impressione di attaccare con lucidità e costrutto.

Bari-Venezia, le pagelle dei biancorossi

Brenno 5,5: Non ha particolari colpe sulle tre reti subite, anzi con un paio di patate significative evita un passivo peggiore.

Pucino 5: In difficoltà rispetto alle precedenti uscite. Rivedibile palla al piede e in alcune letture. Nel finale si fa male al ginocchio, dovrà essere valutato. Dal 90'+4 Bellomo: sv

Di Cesare 5,5: Neanche il capitano si salva dal naufragio difensivo sebbene ci metta tutto quello che ha per evitare che i suoi colino a picco.

Vicari 5,5: Anche per il centrale romano partita non esente da sbavature nelle letture difensive.

Dorval 5: Da quinto non convince come da terzino, risultando poco efficace in entrambe le fasi. Dal 79' Akpa-Chuwku: sv

Benali 6: Sbaglia molto in fase di appoggio ma per atteggiamento è uno dei pochi che sembra non volersi arrendere. Dal 79' Acampora: sv

Koutsoupias 5: Un paio di conclusioni timide e niente di più. Esce acciaccato. Dal 65' Maita 5: Neanche il suo ingresso restituisce verve alla manovra biancorossa.

Ricci 5,5: Più efficace rispetto a Dorval, cerca più volte i compagni al centro dell'area tentando anche la battuta a rete ma senza fortuna.

Sibilli 6: Tra i pochi che provano ad accendere la luce in un pomeriggio buio, stavolta però non riesce a incidere.

Aramu 5,5: Un solo acuto, quando nel finale di primo tempo ci prova con una girata dall'interno dell'area di rigore finita fuori per poco. Dal 46' Achik 5: Non dà il cambio di passo sperato.

Nasti 5: Una sola occasione in acrobazia per il centravanti scuola Milan che fatica a dialogare con i compagni e a trovare spiragli per rendersi pericoloso.

Marino 5: Perdere Diaw prima del fischio d'inizio gli complica i piani, ma al di là della sfortuna è difficile non sottolineare il passo indietro significativo sul piano del gioco. Ancora non si vedono le giocate preordinate di cui ha parlato fin dal suo arrivo e la squadra sembra sfilacciata e senza idee. Sconfitta meritata.

Bari-Venezia 0-3: pagelle e tabellino

BARI (3-4-1-2): Brenno 5,5; Pucino 5 (90'+3 Bellomo sv), Di Cesare 5,5, Vicari 5,5; Dorval 5 (79' Akpa-Chukwu sv), Benali 6 (79' Acampora sv), Koutsoupias 5 (65' Maita 5), Ricci 5,5; Sibilli 6; Aramu 5,5 (46' Achik 5), Nasti 5. A disp.: Pissardo, Matino, Bellomo, Astrologo, Zuzek, Edjouma, Diaw, Frabotta. All. Marino 5.

VENEZIA (4-4-2): Bertinato 6,5; Candela 6,5, Altare 6,5, Sverko 6,5, Zampano 7; Pierini 7 (85' Cheryshev sv), Busio 6,5 (85' Lella sv), Tessmann 7,5, Ellertsson 6,5 (78' Dembele 6,5); Johnsen 6,5 (69' Olivieri sv, 78' Jajalo 6), Gytkjær 6,5. A disp.: Joronen, Grandi, Modolo, Mikaelsson, Ullmann, Andersen. All. Vanoli 7.

Arbitro: Collu di Cagliari

Assistenti: Di Gioia – Rossi M.

IV: Ubaldi

VAR: Dionisi

AVAR: Minelli

Marcatori: 30' Pierini (V), 90' Tessmann (V), 90'+5 Dembele (V)

Note - ammoniti 53' Benali (B), 67' Nasti (B), 80' Maita (B). Recupero: 2', 5'

Spettatori: 16.458 (8.809 abbonati; 121 tifosi ospiti)