Bari-Venezia 1-0: un guizzo di Bellomo decide la sfida coi lagunari

Il Bari vince ancora battendo 1-0 il Venezia al San Nicola con un gol di Nicola Bellomo. Decisiva la rete del fantasista di Bari Vecchia, arrivata a metà ripresa con un colpo di testa. Soltanto una decina di minuti prima, ai veneti era stato annullato il vantaggio siglato da Pohjanpalo per un fallo a inizio azione.

Grazie al successo ottenuto nel match della 27ª giornata di Serie B il Bari coglie il quarto risultato utile di fila e si porta al terzo posto in solitaria a -1 dal Genoa, fermato sul pari a Cagliari, e a +2 sul Südtirol, vittorioso sul campo del Benevento. I Galletti torneranno in campo domenica 5 marzo alle 15 sul campo dell'Ascoli.

Bari-Venezia: la cronaca

Ampio turnover per Mignani che rispolvera Ricci e Bellomo al posto di Mazzotta e Botta, e sceglie Molina per completare il reparto di centrocampo, orfano di Maita. In attacco fiducia ad Antenucci e Cheddira, entrambi a segno nella gara d'andata. Al 4' giallo per Di Cesare che ferma con le cattive Johnsen. La prima occasione della partita la crea il Bari, bello spunto di Ricci che entra in area e prova il sinistro calciando però in maniera strozzata col pallone che si perde largo sul fondo. Molto possesso palla del Bari, il Venezia però chiude bene gli spazi. La partita si accende di colpo: al 22' lagunari pericolosissimi con Milanese che entra in area e da pochi passi spara alto graziando Caprile. Dal lato opposto i Galletti si fanno vivi con un tiro murato di Antenucci, con Cheddira che prova ad avventarsi sul pallone ma viene chiuso in corner. Sugli sviluppi del corner ci prova ancora il marocchino con un'acrobazia che si perde sul fondo. Al 26' ancora un rischio per il Bari: Busio va al tiro da distanza ravvicinata, Caprile para, poi è Benedetti ad impedire la rete degli ospiti con un salvataggio provvidenziale. Alla mezz'ora Benedetti entra in area da sinistra e prova il destro a giro sul secondo palo, la sfera però termina fuori bersaglio. Antenucci ha due volte l'occasione di colpire al 39' e al 41', in entrambe le circostanze però la sua battuta a volo viene murata. L'ultima occasione del primo tempo, che si chiude senza recupero, è un colpo di testa di Pohjanpalo che non inquadra lo specchio.

Secondo tempo che inizia con un cambio per gli arancioneroverdi: Cheryshev prende il posto di Busio. La prima conclusione della ripresa è del Venezia, che al 52' va al tiro dal limite con Milanese, tentativo centrale parato in scioltezza da Caprile. Brivido per i biancorossi che al 55' incassano il gol dell'1-0 su un tiro dal limite di Pohjanpalo, la rete però viene successivamente annullata dal direttore di gara Massimi per una sbracciata di Cheryshev su Ricci all'inizio dell'azione. Protesta la panchina veneta. Non passano neanche dieci minuti che a passare in vantaggio è la formazione biancorossa: cross dalla destra di Molina verso il centro dell'area dove sbuca Bellomo che s'inserisce tra i centrali avversari di testa fa 1-0. All'83' tentativo su punizione dai 25 metri di Pucino, battuta centrale parata da Joronen. Grande risposta di Caprile all'89' sul sinistro dal limite di Candela, si rifugia in corner il portiere biancorosso.

Bari-Venezia 1-0: il tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci, Molina, Maiello (86' Benali), Benedetti (68' Mallamo), Bellomo (68' Zuzek), Cheddira, Antenucci (88' Scheidler). A disp.: Frattali, Matino, Benali, Esposito, Botta, Morachioli, Galano, Dorval, Mallamo. All. Mignani

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Ceppitelli, Svoboda, Carboni (77' Pierini); Candela, Milanese (77' Ellertsson), Busio (46' Cheryshev), Tessmann, Ciervo (68' Zampano); Pohjanpalo, Johnsen (69' Novakovich). A disp.: Maenpaa, Oliveira, Sverko, Andersen, Remy. All. Vanoli

Arbitro: Massimi di Termoli

Assistenti: Schirru – Di Giacinto

IV: Gigliotti

VAR: Guida

AVAR: Pezzuto

Marcatori: 64' Bellomo (B)

Note - ammoniti Di Cesare (B), Carboni (V), Vanoli (V), Svoboda (V). Recupero: -', 6'.

Spettatori: 20.430 (7.651 abbonati, 48 tifosi ospiti)