Bari-Venezia 1-0, le pagelle: Bellomo e Molina confezionano la vittoria

Il Bari ha vinto di "cortomuso" nella sfida contro il Venezia al San Nicola, assicurandosi altri tre punti importanti.

Contro gli arancioneroverdi, battuti per la seconda volta in stagione, si è vista una squadra a due volti: più propositiva nel primo tempo, meno arrembante nella ripresa, dove pure è arrivato il gol vittoria del redivivo Nicola Bellomo, con tanto di trenino sotto la Curva.

I migliori Today

Bellomo 7: Non partiva titolare da un mese e qualcuno si è persino stupito di vederlo in campo. Da subito si è vista la voglia di lasciare il segno, impresa riuscita nella ripresa con il colpo di testa da tre punti.

Molina 7: Prima occasione da titolare per l'assenza di Maita per l'ex Monza. Chance sfruttata alla grande, perché pur non avendo i 90' nelle gambe è prezioso: suo l'assist per il gol di Bellomo, ed è il secondo nelle ultime due.

Di Cesare 6,5: Invidabile la tranquillità con cui ha giocato nonostante un giallo preso dopo 4 minuti. Grinta, carattere ed esperienza: è il capitano la guida spirituale del Bari.

Benedetti 6,5: Prezioso in entrambe le fasi interpretate con qualità e quantità. Fondamentale il suo salvataggio in scivolata dopo una parata di Caprile per negare il gol agli ospiti.

Caprile 6,5: Due interventi decisivi per tempo per mettere in ghiacciaia il risultato, nel primo su Busio, in collaborazione con Benedetti, nel secondo su Candela.

I peggiori Today

Antenucci 6: Nel primo tempo gli capitano almeno due palloni invitanti ma mastica troppo la conclusione.

Cheddira 6: Generoso, prova a sfruttare la profondità appena c'è spazio ma non riesce a colpire. L'impressione è che a tratti si lasci andare a leziosismi inutili.

Bari-Venezia 1-0: pagelle e tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile 6,5; Pucino 6, Di Cesare 6,5, Vicari 6, Ricci 6; Molina 7, Maiello 6 (86' Benali sv), Benedetti 6,5 (68' Mallamo 6), Bellomo 7 (68' Zuzek 6), Cheddira 6, Antenucci 6 (88' Scheidler sv). A disp.: Frattali, Matino, Benali, Esposito, Botta, Morachioli, Galano, Dorval, Mallamo. All. Mignani 6

VENEZIA (3-5-2): Joronen 6; Ceppitelli 6, Svoboda 5, Carboni 5,5 (77' Pierini 6); Candela 6,5, Milanese 6 (77' Ellertsson sv), Busio 6 (46' Cheryshev 5,5), Tessmann 6, Ciervo 5,5 (68' Zampano 6); Pohjanpalo 6,5, Johnsen 5 (69' Novakovich 5,5). A disp.: Maenpaa, Oliveira, Sverko, Andersen, Remy. All. Vanoli 5,5

Arbitro: Massimi di Termoli 6

Assistenti: Schirru – Di Giacinto

IV: Gigliotti

VAR: Guida

AVAR: Pezzuto

Marcatori: 64' Bellomo (B)

Note - ammoniti Di Cesare (B), Carboni (V), Vanoli (V), Svoboda (V). Recupero: -', 6'.

Spettatori: 20.430 (7.651 abbonati, 48 tifosi ospiti)