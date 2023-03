Bari-Venezia: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Dopo i tre anticipi di martedì, il turno infrasettimanale di Serie B si completerà con le sette gare di stasera, tra cui spicca Bari-Venezia, in programma al San Nicola alle 20:30.

I biancorossi, reduci dal successo in trasferta con il Brescia, sono in serie utile da quattro gare e occupano al momento il terzo posto in solitaria, mentre la squadra di Vanoli, pur provenendo da cinque risultati utili di fila è invischiata in zona playout. In caso di vittoria il Bari potrebbe staccare in classifica la Reggina, sconfitta ieri nel derby col Cosenza.

Bari-Venezia: i precedenti

Tra Bari e Venezia si sono giocate 53 partite ufficiali. Il bilancio del testa a testa è in perfetto equilibrio, dato che entrambe le squadre vantano 21 successi ciascuno, mentre altri 11 incontri sono terminati in parità.

In questo campionato le due squadre si sono già affrontate al Penzo lo scorso 8 ottobre (8ª giornata) nella partita finita 1-2 per i Galletti (gol di Antenucci, pari di Ceccaroni, rigore decisivo di Cheddira).

L'ultimo confronto al San Nicola risale alla stagione 2017-2018, sempre in Serie B, e non evoca bei ricordi ai biancorossi che in quell'occasione furono battuti 0-2 (gol dell'ex Bentivoglio su rigore e gol di Zigoni). L'ultima vittoria del Bari, in casa contro gli arancioneroverdi risale alla stagione 2004-2005, quando vinse 2-0 grazie alle reti di Carrus e Motta.

Come arriva il Bari

Per la sfida in casa contro i lagunari Michele Mignani non potrà contare sullo squalificato Mattia Maita, e neanche sugli indisponibili Michael Folorunsho e Damir Ceter. Potrebbero esserci novità in difesa, dove non è certo l'impiego di capitan Di Cesare, uscito anzitempo nella sfida col Brescia. Al suo posto, accanto a Vicari potrebbe esserci Zuzek. A centrocampo, per completare il reparto con Maiello e Benedetti, il prescelto dovrebbe essere Molina, mentre sulla trequarti potrebbe esserci Benali e non Botta. La coppia d'attacco dovrebbe essere composta da Cheddira ed Esposito.

Come arriva il Venezia

Al San Nicola il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli dovrà fare a meno dello squalificato Hristov e degli indisponibili Jajalo (stagione finita per il crociato rotto) e Modolo. Nel 3-5-2 con Joronen tra i pali, il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Svoboda, Ceppitelli e Carboni. A centrocampo Candela e Zampano agiranno sugli esterni, mentre centralmente dovrebbero esserci Milanese, Tessmann e Ellertsson, mentre in attacco dovrebbe esserci la coppia Pohjanpalo-Johnsen.

Bari-Venezia: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Zuzek, Vicari, Ricci; Molina, Maiello, Benedetti; Benali; Esposito, Cheddira. All. Mignani

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Carboni; Candela, Milanese, Tessmann, Ellertsson, Zampano; Pohjanpalo, Johnsen. All. Vanoli

Arbitro: Massimi di Termoli

Assistenti: Schirru – Di Giacinto

IV: Gigliotti

VAR: Guida

AVAR: Pezzuto

Bari-Venezia: dove vederla in tv e in streaming

La partita della 27ª giornata di Serie B tra Bari e Venezia verrà trasmessa in diretta su Dazn e su Sky Sport (canale 253), oltre che sull'app SkyGO e Now. Il match sarà visibile in streaming anche su Helbiz Live, e OneFootball, in modalità pay-per-view.