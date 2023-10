Bari, Mignani ormai vicinissimo all'esonero: pronto Marino

Il pareggio di Reggio Emilia potrebbe costar caro a Michele Mignani: sembra infatti che l'allenatore del Bari sia molto vicino ad essere esonerato insieme al suo staff.

Il direttore sportivo Ciro Polito avrebbe preso questa decisione dopo la partenza poco convincente dei biancorossi, riusciti a ottenere solo 10 punti sui 27 a disposizione nelle prime nove giornate del campionato di Serie B, approfittando della sosta per le nazionali per cercare di dare una scossa all'intero ambiente e consentre al successore del mister ligure di insediarsi e farsi trovare pronto per la ripresa del campionato, prevista il 21 ottobre al San Nicola contro il Modena.

Si va così verso la conclusione dell'avventura barese per Mignani, che era arrivato a Bari come volto poco conosciuto, e che invece ha avuto il grande merito di portare i Galletti dalla Serie C alla Serie B al primo colpo, sfiorando la promozione in Serie A nel campionato successivo, col traguardo sfuggito soltanto a una manciata di secondi dalla conclusione della finale play-off persa contro il Cagliari.

Indubbiamente l'avvio di stagione per il 51enne genovese non è stato soddisfacente, soprattutto in virtù delle aspettative della piazza che si erano alzate vertiginosamente dopo la promozione sfiorata, tuttavia le attenuanti a suo favore sono innumerevoli ed evidenti, tra infortuni e mercato. Oltre ad aver perso subito Ménez e Diaw, Mignani ha dovuto fare i conti con una squadra radicalmente cambiata rispetto allo scorso anno che ha perso le sue principali bocche da fuoco, un alto numero di calciatori arrivati nell'ultima parte del calciomercato, alcuni dei quali dall'estero, con le relative problematiche in termini di forma fisica e assimilazione dei concetti tattici.

Bari: chi per il dopo Mignani

Già dopo il pareggio di Reggio Emilia erano iniziate a circolare voci sul possibile esonero di Mignani e sui potenziali sostituti. Si era parlato di Gian Piero Ventura, avvistato, in tribuna al San Nicola, poi sono stati fatti i nomi di Leonardo Semplici e Gabriele Cioffi, infine sembrava che la scelta stesse per ricadere su Luca D'Angelo, ma il profilo che sembra essere stato individuato è quello di Pasquale Marino. Palermitano, classe '62, è fermo dal 2021 dopo 7 panchine col Crotone, guidato da ottobre a dicembre nella stagione della retrocessione. Nel suo palmares da allenatore ci sono un campionato di Serie D vinto nel 2000-2001 col Paternò e un campionato di Serie C2 vinto col Foggia nel 2002-2003 e una promozione in Serie A col Catania nella stagione 2005-2006. Conoscitore della Serie B, Pasquale Marino ha vissuto anche stagioni in Serie A dove ha guidato Catania, Udinese, Parma e Genoa.