Il Bari è pronto a iniziare la nuova stagione

Vacanze finite per i calciatori del Bari che domani alle 17:30 si ritroveranno all'Antistadio per sostenere il primo allenamento della nuova stagione.

La truppa guidata da mister Michele Mignani (alle 15:00 atteso in sala stampa per la conferenza di apertura della nuova stagione), in questo periodo di riposo ha continuato a tenersi in forma seguendo un dettagliato programma di allenamento stilato dallo staff biancorosso. Da domani, seppur gradualmente, gli atleti torneranno a lavorare in gruppo. Martedì, calciatori e staff sosterranno le rituali visite mediche di inizio stagione.

La squadra continuerà ad allenarsi in città fino a giovedì mattina, partendo poi nel pomeriggio alla volta del ritiro di Roccaraso dove, dalla mattina dell'8 inizierà la preparazione estiva che durerà fino al 23 luglio. Atteso nei prossimi giorni il programma delle amichevoli pre campionato serviranno ai galletti per farsi trovare pronti al primo primo impegno ufficiale della stagione, previsto per fine luglio in Coppa Italia Frecciarossa.