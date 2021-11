Bari-Vibonese, le pagelle: Antenucci e Frattali decisivi, Ricci in difficoltà

Serie C Girone C

Pur offrendo una prestazione non del tutto convincente, il Bari ha fatto suoi i tre punti in palio nel match casalingo con la Vibonese, valevole per la 14ª giornata di Serie C portandosi a quota 30, in vetta al Girone C.

Un successo di grande importanza considerato il recente trend negativo in campionato che aveva visto i galletti raccogliere 4 punti nelle ultime 4 uscite, fondamentale per tenere a 4 lunghezze di distanza le inseguitrici Palermo, Monopoli (entrambe vittoriose) e Catanzaro (che giocherà oggi in casa della Turris, e in caso di vittoria raggiungerebbe rosanero e biancoverdi a quota 26).

Mignani può essere soddisfatto del risultato e del fatto che i suoi non abbiano concesso gol, ad ogni modo, dal punto di vista della prestazione di squadra è lecito credere che lo stesso tecnico si aspettasse qualcosa in più dai suoi. Il momento di scarsa brillantezza dei biancorossi, però, è sotto gli occhi di tutti ormai dalla partita col Foggia, e alla luce di ciò i tre punti acquisiscono un peso ancora maggiore.

I migliori Today

Antenucci 7,5: Inizialmente non si vede moltissimo, poi poco prima della mezz'ora si accende: stop delizioso su un pallone che scendeva a campanile dopo una spazzata, corsa verso la porta da metà campo palla al piede e assist perfetto per l'1-0 di Botta. Dopo il gol aiuta la squadra in fase di non possesso, nella ripresa sbaglia un gol non da lui ma si riscatta trovando il quarto centro in campionato dal dischetto.

Frattali 7: Nel primo tempo un destro improvviso dalla distanza di Persano gli sporca i guanti ma si fa trovare pronto, il vero capolavoro però lo sfodera nella ripresa col riflesso sulla conclusione da distanza ravvicinata di Golfo, decisivo per negare il pari agli ospiti.

Botta 6,5: Ha il merito di sbloccare l'incontro facendosi trovare pronto sull'assist di Antenucci alla mezz'ora di gioco. Ad intermittenza, non senza cincischiare eccessivamente in alcuni frangenti, prova ad accendere i suoi con suggerimenti nello stretto e al tempo stesso a farsi vivo con soluzioni personali.

Celiento 6,5: Riproposto nella formazione titolare dopo tanta panchina, complici l'infortunio di Di Cesare e la squalifica di Gigliotti, gioca una partita molto attenta e diligente in marcatura.

I peggiori Today

Di Gennaro 5,5: Resta in campo per un'ora di gioco senza impressionare. Non è ancora in condizione, un fattore che incide inevitabilmente sulla sua prestazione.

Ricci 5: Probabilmente il più in sofferenza dei quattro difensori biancorossi, forse condizionato da un piccolo risentimento muscolare accusato nei primissimi minuti di gioco. Dalla sua fascia di competenza arrivano i pericoli maggiori.

Cheddira 5,5: Non la sua miglior giornata da quando è a Bari. Si vede in un paio di circostanze, soprattutto nella ripresa, ma non incide.

Bari-Vibonese 2-0: pagelle e tabellino

BARI (4-3-1-2): Frattali 7; Pucino 6, Celiento 6,5, Terranova 6,5, Ricci 5 (71' Mazzotta 6); Maita 6 (83' De Risio sv), Di Gennaro 5,5 (60' Mallamo 6), Scavone 6; Botta 6,5 (83' Paponi 6); Antenucci 7,5, Cheddira 5,5 (71' Marras 5,5). A disp.: Polverino, Plitko, Simeri, D’Errico, Citro, Lollo, Belli. All. Mignani 6.

VIBONESE (3-5-2): Mengoni 6; Risaliti 6, Vergara 5, Mahrous 5 (83' Ngom); Cattaneo 6, Basso 6, Fomov 6, Tumbarello 5,5 (71' Senesi sv), Mauceri 5,5 (56' Ciotti 6); Persano 5,5 (56' Sorrentino 5,5), Golfo 5,5. A disp.: Marson, Alvaro, Polidori, Gelonese, Grillo, Bellini, Cigana. All. Mancino 6 (squalificato D’Agostino)

Arbitro: Ricci di Firenze

Assistenti: Trischitta - Torresan

IV: Frascaro

Marcatori: 29' Botta (B), 90'+4 rig. Antenucci (B)

Note - ammoniti Celiento, Antenucci (B), Fomov, Bassano, Vergara (V). Recupero: 2' pt, 4' st

Spettatori: 8504 (6460 - 2044 mini abbonamenti, 10 ospiti)