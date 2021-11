Bari-Vibonese, le probabili formazioni: in attacco torna la coppia Cheddira-Marras

Serie C Girone C

Il Bari è chiamato all'immediato riscatto dopo la brutta prova di Castellammare di Stabia, coincisa con il secondo stop stagionale nel campionato di Serie C.

Contro la Vibonese, oggi pomeriggio alle 17:30 al San Nicola, la capolista del Girone C con 27 punti dovrà fare il possibile per ottenere un risultato positivo e non dissipare il margine di vantaggio sulle inseguitrici che è attualmente di 4 lunghezze sulle seconde Catanzaro, Palermo e Monopoli, e di 5 e 6 punti su Turris e Avellino.

Sulla carta l'impresa è di quelle abbordabili, visto che gli ospiti, sconfitti mercoledì nel recupero in casa del Catania, occupano l'ultimo posto in classifica in coabitazione con la Fidelis Andria con 9 punti, frutto di una vittoria, 6 pareggi e 6 sconfitte. Gli uomini di Mignani, tuttavia, non dovranno abbassare la guardia poiché nelle ultime due gare contro Monopoli (1-1 a Vibo) e Catania, la squadra calabrese ha dato segnali di vita e anche nei due precedenti al San Nicola il Bari non ha mai vinto, ottenendo due pareggi.

Come arriva il Bari

Situazione di allerta in difesa per mister Michele Mignani: oltre all'infortunato Di Cesare, il tecnico dovrà fare a meno anche dello squalificato Gigliotti. Rispetto all'ultima partita, tornano tra i convocati Lollo e Maita. A difendere la porta di Frattali, dovrebbe esserci la linea costituita da Belli (in vantaggio su Pucino), Terranova, Celiento e Mazzotta. A centrocampo sembra pronto per tornare dall'inizio Maita, che dovrebbe agire da vertice basso. Al suo fianco dovrebbero esserci D'Errico e uno tra Mallamo e Scavone. Sulla trequarti, il solito Rubén Botta agirà molto probabilmente alle spalle del duo composto da Marras (alla 300ª partita tra i professionisti) e Cheddira.

Come arriva la Vibonese

Gaetano D'Agostino, tecnico dei calabresi, ex della partita avendo vestito la maglia del Bari per due campionati di Serie B tra il 2001 e il 2003, non sarà in panchina per la squalifica di due turni rimediata contro il Catania, lo scorso mercoledì. Al suo posto ci sarà il vice Mancino. Oltre al tecnico, al San Nicola mancherà anche l'attaccante Spina, rimasto fuori dai convocati per infortunio. Nel 3-4-1-2 con cui dovrebbe disporsi la Vibonese, dovrebbe vedere Marson tra i pali, e il terzetto difensivo composto da Risaliti, Vergara e Mahrous. A centrocampo, Senesi e Mauceri agiranno molto probabilmente sulle corsie esterne, mentre Gelonese e Cattaneo opereranno nel mezzo. In avanti, Tumbarello si muoverà in appoggio ai due attaccanti Sorrentino e Golfo.

Bari-Vibonese: i precedenti

Tra Bari e Vibonese non esiste una lunga lista di precedenti. Gli incroci tra le due squadre, infatti, sono appena 3 e contano 1 vittoria per i galletti e 2 pareggi. Il primo risale alla stagione 2019-2020 (non completata a causa della pandemia) e vide un pari 2-2 tra le due formazioni che si affrontarono al San Nicola, con i gol di Antenucci, Taurino ed Emmausso e il sigillo finale di Terrani. Sempre al San Nicola, ma nel campionato successivo, finì con un altro pareggio questa volta a reti inviolate. Nell'unico precedente in casa dei calabresi, nel girone di ritorno della stagione 2020-2021, l'unica vittoria biancorossa con un successo di misura 0-1 firmato su rigore da Antenucci.

Bari-Vibonese: le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Celiento, Mazzotta; Mallamo, Maita, D'Errico; Botta; Marras, Cheddira. All. Mignani

VIBONESE (3-5-2): Marson; Risaliti, Vergara, Marhous; Senesi, Gelonese, Cattaneo, Mauceri; Tumbarello; Sorrentino, Golfo. All. Mancino (D'Agostino squalificato)

Arbitro: Ricci

Assistenti: Trischitta - Torresan

IV: Frascaro

Bari-Vibonese: dove vederla in TV

La partita tra Bari e Vibonese sarà trasmessa in esclusiva da Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti del campionato di Serie C. Il match potrà essere visto su computer, smart tv e device mobili come smartphone e tablet.