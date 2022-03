Bari-Virtus Francavilla, le pagelle: Citro gol meritato e pesantissimo, Frattali in difficoltà

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Bari

Vittoria d'oro per il Bari, riuscito a piegare la Virtus Francavilla nel recupero del secondo tempo, al termine di un derby intenso. Grazie alla rete di Nicola Citro, arrivata quando in molti erano ormai rassegnati al pari, i galletti hanno nuovamente distanziato il Catanzaro e ora andranno a giocarsi lo scontro diretto con i calabresi con 7 punti di vantaggio.

I migliori Today

Citro 7,5: Uomo partita del derby con la Virtus. Entra all'82' per Antenucci e lascia il segno con una rete che probabilmente vale ben più di 3 punti. Bella ricompensa dopo tanta sfortuna.

Cheddira 7: Sette come i centri in campionato dell'italo-marocchino, ancora a segno dopo la rete nel derby col Foggia. Si conferma un giocatore di importanza vitale per il Bari grazie alla sua esplosività e dinamicità,

Ricci 7: Una delle migliori prove in biancorosso del terzino sinistro. Spadroneggia sulla sua corsia e da lì nasce la prima rete, sebbene non sia direttamente lui a fornire l'assist per Cheddira.

Maita 7: Giganteggia in mediana dove ringhia e mette ordine. Alla fine dal suo piede nasce l'invito a rete decisivo per Citro.

Maiello 6,5: Dalla partita di Foggia sembra in grande ripresa. Oltre a far girare il pallone con lucidità, colpisce per la grinta con cui va a spezzare le trame di gioco avversarie cercando subito di rilanciare l'azione.

Antenucci 6,5: Non segna ma offre a Cheddira la palla per il momentaneo 1-0. Fatica a rendersi pericoloso, penalizzato anche dal campo, ma offre una buona prova al servizio della squadra.

I peggiori Today

Frattali 5,5: Continua il momento non felice del portiere biancorosso, apparso non del tutto esente da colpe sulla punizione di Maiorino, sicuramente ben calciata, ma sulla quale forse si poteva fare di più.

Bari-Virtus Francavilla 2-1: pagelle e tabellino

BARI (4-3-1-2): Frattali 5,5; Celiento 6, Terranova 6,5, Gigliotti 6 (Di Cesare sv), Ricci 7; Maiello 6,5 (70' Mallamo), Maita 7, D’Errico 6,5; Galano 6 (70' Botta); Antenucci 6,5 (82' Citro), Cheddira 7 (82' Simeri). A disp.: Polverino, Plitko, Bianco, Misuraca, Mazzotta, Scavone, Paponi. All. Mignani.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Nobile 6; Delvino 6 (46' Franco 6), Miceli sv (20' Gianfreda 6), Idda 6; Pierno 6, Prezioso 5,5, Toscano 6, Ingrosso 5,5 (76' Ventola sv); Maiorino 7, Patierno 6 (87' Perez sv), Mastropietro 5,5 (76' Carella sv). A disp.: Milli, Cassano, Feltrin, Pendinelli, Rizzo, De Maria. All. Taurino 6.

Arbitro: Monaldi di Macerata

Assistenti: Salvalaglio - Valente

IV: Cavaliere

Marcatori: 21' Cheddira (B), 57' Maiorino (V) 90'+2 Citro (B)

Note - ammoniti Ingrosso, Toscano, Pierno, Ventola (V), Gigliotti, Antenucci, Celiento (B). Recupero: 2' pt, 3' st.

Spettatori: 6404 (5974 paganti, 430 abbonati, 348 ospiti)