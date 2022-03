Bari-Virtus Francavilla, le probabili formazioni: Botta c'è ma in panchina, Mallamo dal 1'

Serie C Girone C

Ancora un derby per il Bari, reduce dal pari dello scorso sul campo del Foggia con cui ha tenuto a -4 il Catanzaro: la compagine allenata da Michele Mignani - alla guida del Girone C di Serie C con 59 punti - oggi pomeriggio alle 17:30 ospiterà al San Nicola la Virtus Francavilla in un match che si preannuncia avvincente, considerando che gli imperiali occupano la terza posizione in classifica a quota 53.

Bari-Virtus Francavilla: i precedenti

Tra Bari e Virtus Francavilla esistono 5 precedenti in totale, tutti nel campionato di Serie C. Il bilancio è di 3 vittorie per i biancorossi, 2 per gli imperiali. Nelle 2 gare disputate al San Nicola il Bari ha ottenuto altrettante vittorie (2-0 nella stagione 2019-2020 e 4-1 nella stagione 2020-2021).

Nel campionato in corso, durante il derby d'andata giocato alla Nuovarredo Arena di Francavilla lo scorso 24 ottobre 2021, la Virtus ha avuto nettamente la meglio vincendo 3-0 con i gol di Ekuban, Caporale e Ventola.

L'ultimo precedente al San Nicola, invece, è il 4-1 del 24 gennaio 2021, in cui il Bari prevalse grazie alle doppiette di Antenucci e Marras, mentre il gol della bandiera per la Virtus fu segnato da Castorani.

Come arriva il Bari

La notizia in casa biancorossa è il ritorno tra i convocati di Ruben Botta che pare essersi lasciato alle spalle i guai fisici che gli avevano impedito di partecipare al derby col Foggia. Non è certo che l'argentino parta dall'inizio, anzi è molto probabile la conferma di Mallamo alle spalle di Antenucci e Cheddira, con il 10 che potrebbe subentrare a gara in corso. A centrocampo l'assetto non dovrebbe variare con Maiello regista affiancato da Maita e D'Errico. In difesa out Pucino fermato da un fastidio al ginocchio, dunque scelta obbligata a destra dove giocherà Belli. Al centro della difesa certa la presenza di Terranova, mentre è ballottaggio tra Gigliotti e Di Cesare, a sinistra dovrebbe essere confermato Ricci, mentre in porta ci sarà come di consueto Frattali.

Come arriva la Virtus Francavilla

La formazione allenata da Roberto Taurino dovrà fare a meno degli infortunati Caporale, Tchetchoua, mentre recupera l'ex Perez. Il modulo scelto dovrebbe essere il 3-4-3, con Nobile tra i pali e il terzetto difensivo composto da Delvino, Miceli e Idda. A centrocampo Toscano e Franco (in vantaggio su Prezioso) agiranno al centro, mentre Pierno e Ingrosso presidieranno le corsie esterne. In attacco, a supporto del centravanti Patierno dovrebbero esserci Maiorino e Mastropietro.

Bari-Virtus Francavilla: le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Gigliotti, RIcci; Maita, Maiello, D'Errico; Mallamo; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Nobile; Delvino, Miceli, Idda; Pierno, Toscano, Franco, Ingrosso; Maiorino, Patierno, Mastropietro. All. Taurino.

Arbitro: Monaldi di Macerata

Assistenti: Salvalaglio - Valente

IV: Cavaliere

Bari-Virtus Francavilla: dove vederla in tv e in streaming

La partita della 30ª giornata di Serie C tra Bari e Virtus Francavilla sarà come di consueto visibile in streaming su Eleven Sports e potrà essere riprodotta su smart tv e dispositivi mobili attraverso l'app dedicata. Contestualmente, il match sarà visibile anche per gli abbonati Sky, su Sky Sport (canale 252).