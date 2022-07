Bari, dopo Caprile visite anche per Dorval e Bosisio. Mercurio alla Fidelis Andria

Con il mese di luglio si apre ufficialmente il calciomercato e il Bari già da ieri ha iniziato a rendere ufficiali le prime operazioni come il prolungamento di Michele Mignani fino al 2024 e l'acquisizione a titolo definitivo di Walid Cheddira.

Nella mattinata di mercoledì è arrivato in città per svolgere le visite mediche uno dei primi acquisti, Elia Caprile, portiere classe 2001, prelevato dal Leeds (sebbene il suo trasferimento non sia ancora ufficiale). Questa mattina, invece, è toccato ad altri due volti nuovi presentarsi per le visite di rito, Mehdi Dorval e Marco Bosisio, che arrivano in biancorosso da Audace Cerignola e Milan Primavera e per i quali dovrebbe essere pronto un triennale.

Nel frattempo, il club biancorosso ha comunicato anche il primo movimento in uscita definendo il passaggio in prestito secco di Giovanni Mercurio alla Fidelis Andria. Il prodotto del vivaio dei galletti, dopo una stagione in forza alla Primavera del Napoli insieme al compagno Mane, andrà a farsi le ossa in Serie C con la maglia dei federiciani.