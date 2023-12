BariSpac, presentato il progetto di azionariato popolare diffuso

Da giorni si sente parlare in maniera ricorrente di BariSpac, il progetto di azionariato popolare diffuso, promosso dal giornalista e comunicatore Erio Fumai, insieme ai vice-presidenti Patrizia Ninni e Nicola Didonna.

L'iniziativa, presentata questa mattina in videoconferenza, punta a creare un'entità costituita da tifosi, integrando risorse di investitori qualificati, così da consentire alla società di avere a disposizione un capitale stabile e di ridurre l’indebitamento, permettendo inoltre ai sostenitori di partecipare attivamente ai processi decisionali del club. BariSpac, va precisato, non nasce come antagonista dell'attuale proprietà, ma si propone di affiancarla.

Al momento BariSpac non ha fornito dati sulla cifra che intende raccogliere poiché questa dipenderà dai tifosi. Un'idea più precisa si potrà avere dopo che verranno esaminate le risposte di un questionario presente sul sito barispac.it che servirà a indicare le potenzialità della raccolta. Il suddetto questionario verrà chiuso a metà febbraio e dopo l’elaborazione dei dati verrà valutata l'opportunità di procedere all'ulteriore fase con l'avvio della raccolta.

Del progetto di azionariato popolare biancorosso ha parlato anche l'economista Carlo Cottarelli, che da grande tifoso dell'Inter, nel 2021 è stato l'ideatore di InterSpac. Intervistato da Fumai, l'ex senatore ha dichiarato: "È un modello che può essere applicato tutte le altre squadre. Crea vantaggi. Se arrivano soldi dai tifosi, diventa una fonte di finanziamento che può sostituire il debito di una società. Inoltre si crea un legame più stretto tra la squadra e i tifosi ed è provato che Le entrate aumentano".

L'esempio più lampante è il Bayern Monaco: "Lì questa realtà funziona bene da due punti di vista: è una squadra vincente e da decenni ha i conti in ordini. Non è vero che non si può fare calcio senza buttare soldi. I rappresentanti dei tifosi hanno un orientamento di medio-lungo termine che si deve realizzare anno per anno. C'è un comitato di sorveglianza che elegge il comitato direttivo. Per il voto ci sono diverse possibilità. Nel caso del Bayern ci sono tre investitori istituzionali che hanno l'8% a testa (Allianz, Adidas e Audi). La chiarezza è fondamentale, i tifosi devono sapere quali sono i loro diritti. Per coinvolgerli si possono pensare varie iniziative di marketing".

Relativamente agli aspetti che rendono difficile la realizzazione del progetto: "L'azionariato popolare è diffuso in tutto il mondo, non solo il Bayern, ma prendiamo anche esempi come Real Madrid e Barcellona. Il punto è che queste società sono nate così. In Italia i tifosi dovrebbero comprare una parte della società. Serve innanzitutto che qualcuno sia disposto a vendere e poi è difficile arrivare alle cifre per comprare la società e ripagare il debito. Per ora, ad esempio, la proprietà dell'Inter non collabora".