BariSpac, cresce l'attesa per la presentazione del progetto di azionariato popolare

Azionariato popolare diffuso a Bari sul modello dei grandi club spagnoli o tedeschi. Se n'era parlato in passato, prima ai tempi dei Matarrese, poi nel periodo di Paparesta e Giancaspro, senza che le varie iniziative si concretizzassero.

Il tema torna d'attualità oggi con l'imminente presentazione di BariSpac, iniziativa promossa da Erio Fumai, 70enne giornalista ed esperto di comunicazione barese. Il progetto verrà presentato in una videoconferenza giovedì 14 dicembre alle 10.

Per ora si apprende che BariSpac, come suggerisce il nome stesso, s'ispira ad InterSpac, iniziativa analoga introdotta nel 2021 dall'economista ed ex senatore Carlo Cottarelli, grande tifoso dell'Inter, per supportare la proprietà del club nerazzurro. Durante la conferenza verranno svelati gli altri partecipanti e come si potrà contribuire qualora il progetto vada in porto.