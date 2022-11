Benevento-Bari, le pagelle: Cheddira evita il ko, passo indietro per Scheidler

Il Bari si è dovuto accontentare di un pareggio (1-1) sul campo del Benevento, nonostante la formazione di casa provenisse da un periodo non felice sul piano dei risultati.

Ha pagato la scelta di Fabio Cannavaro di lasciare l'iniziativa ai biancorossi, evitando così di esporsi alle letali ripartenze di Cheddira e compagni. La squadra di Michele Mignani si è difesa bene ma ha fatto fatica a impostare il gioco e a costruire trame di gioco con cui far male alla Strega.

Allo svantaggio di fine primo tempo, nato da un errore individuale di Maita, per fortuna ha rimediato Cheddira con un calcio di rigore nella ripresa, una rete grazie alla quale il marocchino ha interrotto l'astinenza dal gol, regalando ai suoi un pareggio tutto sommato meritato.

I migliori Today

Caprile 6,5: Forse avrebbe potuto fare qualcosa in più sulla staffilata di Improta, ma nella sua prestazione ci sono anche interventi determinanti come quelli sui colpi di testa di La Gumina e Leverbe.

Di Cesare 6,5: Tra i migliori anche al Vigorito. Ammonito ingiustamente, nel finale è determinante con un salvataggio su Forte che era pronto a colpire da distanza ravvicinata.

Vicari 6,5: Con Di Cesare concede poco o nulla agli attaccanti giallorossi, indovinando quasi tutte le letture.

Dorval 6,5: Nei primi 45' si vede poco e ogni tanto soffre quando viene puntato, nella ripresa, invece, diventa più intraprendente e su una sua iniziativa c'è il tocco di braccio di Letizia, con annesso rigore per il Bari.

Cheddira 6,5: Toccato duro alla caviglia in avvio, all'inizio fatica, ma grazie alla sua caparbietà è uno di quelli che cerca di rendersi più pericoloso. Guardato a vista dalla difesa sannita, spezza il digiuno dal gol trasformando il rigore del definitivo 1-1.

I peggiori Today

Maita 5,5: Solita partita di sostanza e qualità, sul giudizio però pesa quel pallone perso in uscita dalla propria area, da cui nasce il gol del vantaggio del Benevento.

Folorunsho 5,5: Dopo un inizia propositivo, perde intensità, probabilmente condizionato anche da un’ammonizione che non c'era e che gli farà saltare il Südtirol. Va fuori a inizio ripresa.

Scheidler 5: Mignani lo conferma titolare a sorpresa, lui però tradisce le aspettative, senza mai risultare pericoloso. A tratti dà l'impressione di essere completamente avulso dal gioco. Va fuori anche lui dopo pochi minuti del primo tempo. Passo indietro rispetto alla prova con la Ternana, che era stata positiva.

Benevento-Bari 1-1: pagelle e tabellino

BENEVENTO (3-4-1-2): Paleari 5,5; Leverbe 6,5, Pastina 5, Capellini 6; Letizia 7 (88' Foulon sv), Schiattarella 6,5, Karic 6 (63' Koutsoupias 6), Masciangelo 6,5; Improta 7; Forte 6,5, La Gumina 6 (87' Farias sv). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Thiam, Glik, Agnello, Abdallah, Perlingieri, Veltri, Sanogo. All. F. Cannavaro 6,5.

BARI (4-3-1-2): Caprile 6,5; Pucino 6, Vicari 6,5, Di Cesare 6,5, Dorval 6; Maita 5,5 (87' Mallamo sv), Maiello 6, Folorunsho 5,5 (59' Salcedo 5); Botta 6 (59' Bellomo 6); Scheidler 5 (59' Antenucci 6), Cheddira 6,5. A disp.: Frattali, D'Errico, Terranova, Zuzek, Mazzotta, Bosisio, Cangiano, Benedetti. All. Mignani 6

Arbitro: Camplone di Pescara

Assistenti: Perrotti – D’ascanio

IV: Mastrodomenico

VAR: Dionisi

AVAR: Meraviglia

Marcatori: 37' Improta (BE), 77' rig. Cheddira (BA)

Note - ammoniti Folorunsho (BA), Forte (BE), Maita (BA), Pastina (BE), Maiello (BA), Di Cesare (BA), Capellini (BE), Letizia (BE). Espulso Pastina (BE) al 79' per doppia ammonizione. Recupero: 1' pt, 5' st.