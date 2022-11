Benevento-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

A secco di vittorie da tre partite consecutive in campionato, il Bari proverà a ritrovare il successo sul campo del Benevento, nel match della 12ª giornata di Serie B, in programma allo stadio Ciro Vigorito oggi pomeriggio alle 14:00.

I Galletti al momento occupano la quinta posizione in classifica con 19 punti e oltre che sul capocannoniere del torneo Walid Cheddira, possono contare sul secondo miglior rendimento esterno della categoria con 13 punti conquistati sui 18 a disposizione.

Se per i biancorossi, neopromossi, l'avvio di campionato è stato positivo, non si può dire lo stesso per i padroni di casa, che inizialmente erano considerati tra i favoriti per la promozione: i giallorossi non vincono da 7 giornate in cui hanno ottenuto 3 pareggi e 4 sconfitte (ultima vittoria 0-2 a Venezia, lo scorso 3 settembre). Al momento neanche il cambio in panchina, da Fabio Caserta a Fabio Cannavaro, sembra essere riuscito a dare la scossa, e non a caso il Benevento si trova in zona play-out al diciassettesimo posto con 10 punti.

Dirigerà l'incontro il signor Giacomo Camplone della sezione arbitrale di Pescara, fischietto che in carriera ha incrociato il Bari una sola volta, nella gara di questa stagione pareggiata 1-1 al San Nicola contro il Palermo.

Benevento-Bari: i precedenti

Tra Benevento e Bari esistono 14 precedenti ufficiali in tutte le competizioni. I numeri sono incoraggianti per i biancorossi, in vantaggio nel testa a testa con 5 vittorie contro le 2 dei sanniti, mentre 7 partite sono terminate in parità. Se si prendono in considerazione eclusivamente i 7 confronti in casa dei campani, il bilancio è comunque in attivo per il Bari con 2 vittorie e 5 pareggi.

L'ultima visita del Bari al Vigorito, risalente alla 27ª giornata di Serie B 2017-2018 si concluse con una rocambolesca vittoria 3-4. Padroni di casa avanti con Lopez al 12', immediato il pari di Galano per i biancorossi, che poi andarono avanti di due reti con un gol di Floro Flores e un rigore trasformato da Salzano. Cissé, accorciò per i sanniti prima di rientrare negli spogliatoi, poi a inizio ripresa Ceravolo pareggiò, ma al 54' arrivò la doppietta di Galano che chiuse definitivamente un match emozionante.

Come arriva il Benevento

Fabio Cannavaro per la sfida con i biancorossi non avrà a disposizione ben sette calciatori: out Acampora, Ciano, El Kaouakibi, Simy, l'ex Tello, Viviani e Vokic. Recuperato invece, l'altro ex Glik, anche se la sua presenza dal 1' non è ancora certa. Nel 3-4-1-2 del campione del mondo 2006 con l'Italia, dove Paleari sarà il portiere, la difesa dovrebbe essere formata da Leverbe, Pastina e Capellini. Sulle fasce Letizia e Foulon, con l'altro ex Schiattarella e Karic ad agire per vie centrali, poi un altro ex biancorosso come Improta a muoversi dietro le due punte Farias e La Gumina.

Come arriva il Bari

Per la gara del Vigorito, Michele Mignani ritrova tra i convocati Antenucci, al rientro dall'infortunio, e Bellomo, che ha scontato la squalifica, ma dovrà fare a meno di Ricci e Ceter, entrambi indisponibili per problemi muscolari. Davanti a Caprile la linea difensiva sarà composta da Pucino, Di Cesare, Vicari e Mazzotta, mentre a centrocampo Maita e Folorunsho affiancheranno Maiello. Dovrebbe esserci la conferma per Botta sulla trequarti, con l'argentino a muoversi alle spalle del duo Antenucci-Cheddira.

Benevento-Bari: probabili formazioni

BENEVENTO (3-4-1-2): Paleari; Leverbe, Pastina, Capellini; Letizia, Schiattarella, Karic, Foulon; Improta; Farias, La Gumina. All. F. Cannavaro

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Vicari, Di Cesare, Mazzotta; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

Arbitro: Camplone di Pescara

Assistenti: Perrotti – D’ascanio

IV: Mastrodomenico

VAR: Dionisi

AVAR: Meraviglia

Benevento-Bari: dove vederla in tv e in streaming

Benevento-Bari, partita della 12ª giornata di Serie B, in programma alle 14:00 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport (canale 254). Per gli abbonati Sky, sarà possibile guardare la partita anche in streaming sull'app SkyGO. Il match potrà essere visto in streaming anche su Helbiz Live e OneFootball in questo caso in pay-per-view.