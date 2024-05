Bari-Ternana: tutte le info sui biglietti per l'andata dei play-out di Serie B

Dalle 15 dell'11 maggio parte la vendita dei biglietti per la gara di andata dei play-out di Serie B in programma il 16 maggio alle 20:30 al San Nicola. Prelazione per gli abbonati, vendita libera dalle 10 del 14 maggio