Bitonto, altro pareggio: 1-1 in extremis col Bisceglie. Audace Cerignola a +10

Ancora un pareggio per il Bitonto, il terzo consecutivo, dopo quelli nei derby contro Team Altamura e Gravina: allo stadio Ventura i neroverdi hanno colto un 1-1 di fronte al Bisceglie, con la vittoria che ormai manca da sei partite. Il primo tempo è povero di emozioni, l'unico spunto è arrivato nelle ultime battute del primo tempo in occasione del colpo di testa di Lattanzio respinto dal portiere dei padroni di casa Martorel. Al 62' il neo-entrato Crisci porta il Bisceglie in vantaggio grazie ad un tiro al volo da fuori area durante gli sviluppi di un calcio d'angolo; gli ospiti non mollano e alla fine pareggiano con il sigillo del centrocampista Addae, servito da Stasi (89'). Il Bitonto sale a quota 56 punti e resta al terzo posto in classifica: la vetta presieduta dall'Audace Cerignola, che ha battuto 3-2 la Nocerina, ora dista dieci punti.