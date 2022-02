Gravina corsaro sul campo del Bisceglie: vittoria per 3-2

Scoppiettante vittoria del Gravina allo stadio Ventura, contro il Bisceglie: la formazione gialloblù infatti l'ha spuntata per 3-2 in una gara caratterizzata da un vivace botta e risposta tra le due squadre. Ad aprire le danze è stato Urquijo all'11', seguito dal quasi immediato pareggio di Tuninetti al 16', direttamente su calcio di punizione. Il Bisceglie poi rimane in dieci per l'espulsione di Marino e gli ospiti mettono la freccia del sorpasso al 42', grazie al rigore di Diop.

Nella ripresa, al 50', il Bisceglie approfitta di un errore difensivo degli ospiti e ristabilisce gli equilibri col colpo di testa di Barletta, ma successivamente Diop si inventa una prodezza balistica da una ventina di metri e regala ai suoi un successo pesante: il Gravina si aggiudica il terzo risultato utile di fila e sale a quota 39 punti.