Bitonto, altro arrivo a centrocampo: ecco Gaetano Navas

Dopo la firma di Gennaro Acampora, il Bitonto ha finalizzato un altro arrivo per il centrocampo:è stato ingaggiato il classe 1997 Gaetano Navas, lo scorso anno al Casarano (23 presenze totali tra regular season e playoff).

Utilizzabile anche come esterno destro, Navas negli ultimi anni ha vestito le maglie di San Giorgio, Francavilla in Sinni; nel 2019/2020 ha giocato con il Mantova, per poi andare in Serie C approdando al Rende (5 presenze); sempre nella terza serie, ha giocato per Paganese, Reggina ed Akragas. Nocerina, Grosseto, Potenza ed Arzanese (in Serie D) le altre squadre di cui ha fatto parte. Un rinforzo di assoluta esperienza dunque per il tecnico Valeriano Loseto, appena confermato in dirigenza.