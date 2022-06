Bitonto, appuntamento storico per la Juniores: domani c'è la semifinale della Poule Scudetto contro l'Ostia Mare Lido

Quello di domani sarà un appuntamento storico per la formazione Juniores del Bitonto. Dopo aver battuto il Sorrento per 3-1 (reti di Bianco, Stefanelli e Moscelli per i padroni di casa, sigillo di Morrone per gli ospiti), i neroverdi si giocheranno la semifinale della Poule Scudetto del Campionato Nazionale contro l'Ostia Mare Lido. La gara si disputerà presso il campo polisportivo comunale Nicola Rossiello, alle ore 16:00; in palio c'è un posto per la finale di sabato 18 giugno che si terrà allo stadio Torrini di Firenze.

I ragazzi guidati dal tecnico Domenico Caricola sono a caccia dunque di un'altra impresa di rilevante importanza. Non sarà una gara semplice, al netto del valore dell'avversario: l'Ostia Mare Lido ha conquistato il primo posto del girone I portando a casa 68 punti, senza perdere un match, mentre nella fase ad eliminazione diretta ha eliminato il San Nicolò Notaresco ai rigori e il Trastevere per 1-0. La gara sarà diretta dal tecnico Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Nicola De Candia e Giuseppe Garofalo della sezione di Bari.