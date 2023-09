Bitonto, arriva il primo pari della stagione: contro la Polisportiva Santa Maria Cilento finisce 0-0

Squadra in casa

Squadra in casa Polisportiva Santa Maria Cilento

Arriva in trasferta il primo pareggio stagionale del Bitonto. Allo stadio Carrano di Santa Maria di Castellabate i neroverdi hanno colto uno 0-0 contro la Polisportiva Santa Maria Cilento, al termine di una gara dove la squadra guidata da Valeriano Loseto ha creato delle occasioni specialmente nel primo tempo, senza però trovare la via del gol.

Per il club barese si tratta del secondo risultato utile consecutivo fuori casa dopo la vittoria sull'Angri per 1-0 alla prima giornata: ora il Bitonto è salito a quota 4 punti in classifica.