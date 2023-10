Bitonto, arriva il terzo ko di fila: la Paganese passa per 1-0

Squadra in casa

Squadra in casa Bitonto

Terza sconfitta consecutiva per il Bitonto. All’Antonucci passa la Paganese 0-1.

LA CRONACA

Parte bene la squadra di casa che si rende pericolosa al 7’ con Tangorre di testa su sviluppi di palla inattiva, sfera a lato. 16’, Bitonto ad un passo dal vantaggio. Prima Tedesco non riesce ad incidere da pochi passi, poi Clemente sfiora l’eurogol dalla distanza. Prima conclusione della Paganese al 21’ con Coquin, bravo Diame. Primo tempo su ritmi blandi, complice anche il gran caldo. Di sicuro sono i neroverdi a fare la partita e a creare le situazioni più pericolose, in cui a mancare è sempre l’ultimo passaggio.

Clamorosa chance per la Paganese ad inizio ripresa. Orefice scatta in posizione dubbia, salta Diame e incredibilmente sbaglia a porta sguarnita. Svolta al 70’. Un banale pallone giocato sulla linea di fondo sorprende Diame che con il tacco la mette alle spalle della sua porta. 0-1 in un momento molto spento del match.

Altro colpo di scena al 78’. Col Bitonto alla ricerca del pareggio, il direttore di gara espelle per doppia ammonizione Acampora per un fallo in ripartenza. Ospiti vicini al raddoppio all’89’ con il tentativo da fuori di Faiello, alto. Finisce così. 0-1

IL TABELLINO DEL MATCH

BITONTO: Diame, Fioretti (dall’88’ Demichele), Gianfreda (dal 61’ Palazzo), Tangorre, Acampora, Lobjanidze, Grumo (dal 70’ Anaclerio), Clemente (dal 78’ Pizzutelli), Figliolia (c) (dal

78’ Mariano), Tedesco, Stasi. A DISPOSIZIONE: Bellavista, Marchitelli, Scardigno, Gomes. ALL.: Loseto

PAGANESE: Pinestro, De Feo, Galeotafiore, Coquin (dal 70’ Faiello), Langella, Orefice (dal 61’ Sorgente), Ianniello, Del Gesso, Mancino, Porzio (dall’87’ Semonella), Esposito G. (c) (dall’83’ De Franco). A DISPOSIZIONE: Esposito S., Celentano, Caruso, Setola, Iannone. ALL.: Agovino

ARBITRO: Marina sez. Palermo

ASS. 1: Gatto sez. Collegno

ASS. 2: Mititelu sez. Torino

AMMONITI: Acampora (B); Ianniello (P)

ESPULSI: Acampora (B) per doppia ammonizione.

RECUPERO: 0’ pt; 8’ st

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto