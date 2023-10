Bitonto, arriva un rinforzo per il centrocampo: ecco Federico Pizzutelli

Il Bitonto mette a segno un rinforzo per la mediana con l'ingaggia di Federico Pizzutelli. Reduce dalla scorsa stagione trascorsa tra Francavilla in Sinni e Molfetta (17 presenze, 2 gol e 2 assist totali), il classe 1995 è un mediano di ruolo ma può essere impiegato come centrocampista centrale puro.

Lunga la sua trafila in Serie D, avendo militato inoltre con Potenza, Bisceglie, Vastese, Milano City, Roccella, Campobasso e Arezzo. Non solo, perché il calciatore originario di Bari vanta anche delle parentesi in Serie C: nel 2014/2015 raccolto 6 presenze alla Torres per poi passare al Savoia durante la seconda parte di stagione (13 presenze); nel 2020/2021 ha totalizzato 34 presenze, un gol e 4 assist, tra campionato e playoff indossando la maglia del Matelica.