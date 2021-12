Bitonto, De Luca: "Contro l'Audace Cerignola abbiamo fornito una risposta da squadra"

Il Bitonto ha incassato un pareggio nel big match contro l'Audace Cerignola, valevole per la quindicesima giornata del campioanto di Serie D, girone H. I neroverdi sono tornati a far punti dopo la sconfitta in trasferta contro il Lavello tenendo così' la scia della vetta occupata proprio dall'Audace Cerignola, che ha gli stessi punti del Francavilla sul Sinni (31). L'allenatore del Bitonto Claudio De Luca ha commentato la partita, con le dichiarazioni riportate dai canali ufficiali del club: "Non avevamo molti giorni per preparare una partita così importante, siamo stati bravi in poco tempo a trovare un assetto simile a quello delle ultime settimane con interpreti diversi. Siamo stati attenti, i ragazzi hanno interpretato al meglio la partita. Dobbiamo essere bravi a finalizzare le occasioni che creiamo, contro l'Audace Cerignola ne abbiamo concesse pochissime. Bisogna continuare su questa scia, dove i ragazzi continuano a mostrare professionalità".

De Luca ha proseguito così nella sua analisi: "Non ci sono mai alibi, c'erano pochi giorni per affrontare un'altra partita. Giocando un giorno prima contro il Lavello ci ha permesso di recuperare qualche elemento, c'è chi ha giocato ma non era al 100%. Abbiamo fornito una risposta da squadra e ce la siamo giocata come dovevamo".