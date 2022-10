Bitonto-Barletta, il match si svolgerà allo stadio Ventura di Bisceglie: il motivo

Bitonto-Barletta si giocherà allo stadio Ventura di Bisceglie. Il match in programma domenica 2 ottobre alle ore 15:00 non si disputerà dunque allo stadio Città degli Ulivi. Questo il provvedimento preso facendo riferimento all'ordinanza comunale, del primo settembre scorso, firmata dal sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci: la stessa ordinanza spiega come la capienza dell'impianto neroverde sia limitata per motivi di ordine pubblico e sicurezza. La società neroverde ha deciso dunque di cambiare impianto in vista di questa sfida in modo da permettere ai tifosi di assistere alla gara senza limitazioni.