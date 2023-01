Bitonto-Brindisi si gioca al Polisportivo Rossiello, a porte chiuse

Come da disposizioni pubblicate quest’oggi dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, a seguito dell’indisponibilità del campo da parte della società U.S. Bitonto Calcio S.S.D. e considerando l’autorizzazione trasmessa dall’ente proprietario, in mancanza della certificazione di agibilità aggiornata, si comunica che a partire dalla gara “Bitonto – Brindisi” valida per il Campionato di Serie D Girone H 2022/2023, in programma domenica 15 gennaio 2023 alle ore 14,30, le gare interne del Bitonto saranno disputate presso il Polisportivo “Nicola Rossiello”, sito in via del Petto a Bitonto, a porte chiuse.

Si precisa che ogni società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 35 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara; sono ammessi all’interno dell’impianto coloro che sono in possesso della tessera CONI o FIGC, nell’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate; possono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all’Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera; può accedere in impianto personale appartenente alle Forze dell’Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S: o P.G. anche se non in servizio o in divisa.

Inoltre, si ricorda che le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto.

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto