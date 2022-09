Bitonto, capienza limitata per lo stadio Città degli Ulivi

L’U.S. Bitonto Calcio Srl rende nota l’ordinanza comunale n. 33898/22 del 01/09/22 a firma del sindaco di Bitonto, avv. Francesco Paolo Ricci, nella quale si comunica che per le gare casalinghe del Bitonto nel Campionato di Serie D stagione 2022/2023, la capienza dello stadio “Città degli Ulivi” è limitata per motivi di ordine pubblico e sicurezza.

Il provvedimento ha valore a partire dalla gara di domenica prossima, 18 settembre, contro la Team Altamura, valevole per la terza giornata, ed in programma alle ore 15.

Pertanto, si comunica che – vista la disponibilità ridotta – il settore ospiti dello stadio “Città degli Ulivi” resterà chiuso. Inoltre non saranno validi accrediti di alcun tipo, ovvero per i minori di 14 anni, disabili, tesserati AIA e FIGC.

Per l’acquisto in prevendita dei tagliandi disponibili per assistere alla partita, sarà possibile rivolgersi al punto vendita autorizzato del circuito “Viva Ticket”, il “Bar Tychè” in via Pasquale Centola. La vendita sarà attiva a partire dalle ore 10 di giovedì 15 settembre.

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto