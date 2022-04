Bitonto ancora a secco: la Casertana passa per 2-0 al Città degli Ulivi

Ancora una gara senza successo per il Bitonto, che allo stadio Città degli Ulivi ha ceduto alla Casertana per 2-0: sono arrivate a sette le partite in cui i neroverdi non si sono assicurati i tre punti. Dopo un primo tempo a reti bianche, senza troppe emozioni, al 57' la fomrazione campana è passata in vantaggio con Favetta, su servizio di Felleca; gli uomini guidati da Alessandro Potenza hanno replicato grazie all'iniziativa di Santoro, che ha impegnato il portiere Carotenuto. I padroni di casa ci provano ma al 90' la Casertana ha trovato il raddoppio sugli svliuppi di una transizione finalizzata da Mansour. Il BItonto resta fermo a quota 56 punti e vede allontanarsi sia l'Audace Cerignola (a + 13 dopo la vittoria per 3-0 sulla Mariglianese) e il Francavilla sul Sinni, (a +5 in seguito al successo sul Nardò, per 3-2).