Bitonto, contro il Martina si giocherà a porte chiuse

L’U.S. Bitonto Calcio comunica che la partita Bitonto – Martina, in programma domenica 4 dicembre, alle ore 14,30, allo stadio “Città degli Ulivi”, e valida per la 14^ giornata del girone H del Campionato di Serie D – girone H, si disputerà a porte chiuse ed in assenza di pubblico.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming a pagamento sulla pagina Facebook dell’U.S. Bitonto Calcio.

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto