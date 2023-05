Bitonto, contro la Nocerina arriva una sconfitta in rimonta (3-1)

Sconfitta in terra campana per il Bitonto, che cede per 3-1 al “San Francesco d’Assisi” di Nocera Inferiore contro la Nocerina, nel 33esimo e penultimo turno del girone H di Serie D. Per la formazione rossonera di casa un successo in rimonta: perché il Bitonto era pure partito bene, sbloccando il punteggio poco dopo il primo quarto d’ora di gara con Figliolia, ma nel finale di prima frazione di gioco arriva già la rimonta dei molossi, che poi allungano nella ripresa, dopo un incredibile occasione sprecata dai bitontini per il pari.

La cronaca del match. Ultima trasferta della stagione per il Bitonto: in terra campana avversaria è la Nocerina, a caccia di punti verso la salvezza diretta. Mister Valeriano Loseto deve fare la solita conta degli indisponibili, specie nel pacchetto under: out Rapio, Cassano e Moscelli, oltre a Corado. Rientra Chiaradia, che si accomoda in panchina. Non mancano le novità, soprattutto a centrocampo. Dunque, consueto 3-5-2 con Petrarca tra i pali; linea di difesa con Gomes – Silletti (capitano di giornata) – Tangorre; a centrocampo, nel mezzo Spinelli play, gli interni sono capitan Ungredda e Cardore, sugli esterni Riefolo e Carullo; in avanti la coppia Figliolia – Maffei.

Panchina con Di Bari, Clemente, Mariani, Lucchese, Muscatiello, Palazzo, Gianfreda, Chiaradia, Cirrottola.

La Nocerina di mister Alessandro Erra risponde con un 3-4-3 che vede Stagkos in porta; in difesa Mansi – De Marino – Banderia; a centrocampo Menichino – Giacomarro – Di Palma – Garofalo; in avanti Talamo e Caso Naturale a supporto dela punta centrale Maletic.

Prime fasi di buon Bitonto, che prova a fare la partita mentre i molossi rossoneri campani cercano la replica in ripartenza. La prima emozione arriva al 14’: angolo battuto da Garofalo da sinistra, svetta in area di rigore Maletic, Petrarca si distende e devia in angolo. La risposta del Bitonto arriva due minuti dopo ed è letale e porta al vantaggio: 16’, ottima azione in uscita dei neroverdi, Maffei lotta in area di rigore, versante destro, prova a scavalcare un avversario con un sombrero, esce Stagkos dai pali ma il portiere perde clamorosamente la sfera, Maffei la tocca al centro per Figliolia, che si gira e insacca a porta vuota. Non esulta bomber Figliolia, ex di turno, al suo settimo sigillo in campionato. Bitonto avanti 1-0.

Fase eqiulibrata del match, con la Nocerina che non riesce a imbastire manovre fluide per la ricerca del pareggio ed il Bitonto che non sfrutta gli spazi in zona offensiva. Ma al 36’ arriva il pareggio rossonero, grazie alla prodezza balistica di Garofalo, capitano della formazione molossa, che con un calcio di punizione dai diciotto metri trova l’angolino alto alla sinistra di Petrarca, traiettoria imparabile che vale l’1-1.

Spinge la Nocerina, sospita dal suo pubblico, tifo incessante: cross di Menichino da destra al 39’, Talamo taglia sul primo palo ma non inquadra lo specchio. Minuto 44, e i rossoneri campani passano in vantaggio, ribaltando il punteggio: angolo di Garofalo da destra, Maletic svetta di testa indisturbato ed insacca alle spalle di Petrarca. 2-1.

È l’ultima emozione di un primo tempo che si conclude dopo un solo minuto di recupero: al riposo Nocerina avanti di una rete.

La ripresa. Si riparte senza alcuna novità di formazione da ambo le parti. Il primo squillo arriva all’ora di gioco esatta: traversone di Garofalo dalla trequarti sinistra, sbuca sul secondo palo, in area di rigore, Caso Naturale, colpo di testa poco deciso e parata facile per Petrarca. La reazione bitontina arriva al 64’: Ungredda lavora bene la palla al limite dell’area di rigore, tocco in profondità smarcante per Maffei, cross di prima intenzione da destra a pescare sul versante opposto Carullo, che da ottima posizione, totalmente libero, non inquadra lo specchio e calcia sul fondo. Occasione clamorosa per il pareggio bitontino, e dal gol sbagliato al gol subito è un attimo: poco dopo, al 67’, Tangorre sbaglia l’intervento sulla sfera e libera lo spazio a Caso Naturale, che si inserisce sulla sinistra, in area di rigore, prova ad accentrarsi ed un rimpallo sul braccio di Silletti viene punito dal direttore di gara, il sig. Zangara di Catanzaro, col calcio di rigore: Maletic dal dischetto è implacabile, angola perfettamente alla destra di Petrarca e sigla il 3-1.

Mister Loseto prova a scuotere i suoi con un triplo cambio: dentro Palazzo per Maffei, Chiaradia per Carullo e Clemente per Cardore. Tatticamente non cambia nulla.

La Nocerina è in controllo del match, poco dopo la mezzora c’è posto anche per Lucchese al posto di Spinelli, out per un problema fisico. Il Bitonto prova a costruire qualcosa ma non riesce a rendersi seriamente pericoloso dalle parti di Stagkos. Nel finale c’è spazio pure per Mariani al posto di Ungredda.

Partita già praticamente chiusa: nei quattro di recupero ci prova Lucchese dal limite dell’area di rigore, senza inquadrare lo specchio. È l’ultima azione degna di nota del match: al triplice fischio finale fanno festa la Nocerina ed il pubblico di casa per un successo importante nel cammino verso la salvezza. Mastica amaro il Bitonto, a secco nonostante la buona prestazione ma motivazioni differenti in questo finale di stagione. I neroverdi restano così fermi a quota 42 punti in classifica.

Domenica prossima, ultimo impegno della stagione per il Bitonto: tra le mura amiche del “Rossiello” arriva il Casarano, in lotta per conquistare un posto playoff. Ma i neroverdi vogliono chiudere al meglio una stagione sofferta ma al contempo entusiasmante.

33^ GIORNATA CAMPIONATO SERIE D – GIRONE H

NOCERINA – BITONTO 3 – 1

Reti: 16’ pt Figliolia, 36’ pt Garofalo, 44’ pt e 22’ st (rig.) Maletic

BITONTO (3-5-2): Petrarca; Gomes, Silletti (c), Tangorre; Riefolo, Ungredda (42’ st Mariani), Spinelli (32’ st Lucchese), Cardore (23’ st Clemente), Carullo (23’ st Chiaradia); Figliolia, Maffei (23’ st Palazzo).

A disp.: Di Bari, Muscatiello, Gianfreda, Cirrottola.

All. Loseto

NOCERINA (3-4-3): Stagkos; Mansi, De Marino, Banderia; Menichino (26’ st Mancino), Giacomarro, Di Palma (39’ st Dorato), Garofalo (c) (39’ st Schiavella); Caso Naturale (32’ st Basanisi), Maletic, Talamo (26’ st Vukmanic).

A disp. Russo, Romeo, Fusco, Gaudino.

All. Erra

Arbitro: Zangara (Catanzaro). Assistenti: Giancristofaro (Lanciano) e Laurieri (Matera).

Ammoniti: Di Palma (N).

Recupero: 1 pt – 4 st

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto