Bitonto, due le trasferte di fila per continuare a stazionare ai vertici della classifica

La situazione legata al Covid-19 ha portato la maggior parte dei campionati a far slittare la ripartenza. Il girone H della Serie D dovrebbe riprendere il via domenica 23 gennaio, col Bitonto voglioso di ingranare di nuovo la marcia e lottare per la conquista del primo posto. Attualmente i neroverdi sono in cima alla classifica a quota 37 punti, considerando però che l'Audace Cerignola dovrà recuperare due partite. Si comincerà dalla diciannovesima giornata, per via dello slittamento del calendario.

Il Bitonto nella seconda parte del mese affronterà due trasferte di fila. Il 23 gennaio l'avversario sarà la Nocerina, allo stadio San Francesco D'Assisi; successivamente la formazione di Claudio De Luca si presenterà allo stadio Gianni Di Sanzo per il faccia a faccia contro il Rotonda, nel primo match del girone di ritorno. Due impegni importanti, per coltivare il sogno promozione.