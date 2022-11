Bitonto, ecco gli impegni di campionato in programma a novembre

Il Bitonto si prepara ad affrontare il novembre appena iniziato per incrementare il proprio bottino in classifica. Sarà un mese impegnativo per gli uomini guidati da Valeriano Loseto, che il 6 novembre faranno visita alla Cavese per il match dello stadio Lamberti.

Poi due gare consecutive allo stadio Città degli Ulivi: il 13 novembre arriverà il Gladiator, mentre il 20 i neroverdi ospiteranno il Francavilla sul Sinni. A chiudere il match di domenica 27 novembre contro il Lavello, allo stadio Lorusso.