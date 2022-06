Bitonto, ecco i calciatori col minutaggio più alto nella stagione 2021/2022

Tra tutti i calciatori scesi in campo con la maglia del Bitonto nella stagione da poco conclusa, ben 5 hanno sforato i 2000' di utilizzo. Il difensore centrale Nicola Lanzolla, in particolare, è andato oltre i 3000': in 40 presenze il classe 1989 ha infatti giocato 3474'. Dietro di lui i 2 attaccanti più prolifici dei neroverdi, ossia Domenico Santoro (2857') e Riccardo Lattanzio (2723').

Il difensore centrale Andrea Petta ha totalizzato 2579' in 35 gettoni, mentre l'esteno offensivo SImone D'Anna è stato impiegato per 2378'.