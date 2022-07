Bitonto, formalizzato un altro ritorno: in difesa arriva Luigi Gianfreda

Tramite un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, il Bitonto ha annunciato il ritorno in neroverde del difensore centrale Luigi Gianfreda. Il classe 2000, cresciuto nel settore giovanile del Lecce, ha vestito la maglia del Bitonto nella stagione 2019/2020 totalizzando 16 presenze e un gol tra campionato e Coppa Italia Serie D; per lui, la scorsa annata, la prima esperienza tra i professionisti alla Virtus Francavilla (da cui si è separato tramite risoluzione consensuale del contratto): 9 i gettoni raccolti, campionato, Coppa Italia Serie C e playoff inclusi. Con la formazione Primavera del Lecce invece ha messo a referto 29 presenze e 3 reti.