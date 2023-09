Bitonto, gradito ritorno a centrocampo: ecco Carlo Clemente

Il Bitonto riabbraccia Carlo Clemente. I neroverdi hanno tesserato il centrocampista classe 1998, che aveva iniziato la stagione al Città di Gallipoli avendo già vestito la maglia del club barese nella passata stagione: per lui un totale di 31 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie D.

In grado di ricoprire all'occorrenza il ruolo di difensore centrale, Clemente in passato ha vestito le maglie di Team Altamura (dal 2018 al 2019 e nel 2021/2022), Brindisi e Fidelis Andria nella stagione 2020/2021 e Cassino (prima parte della stagione 2017/2018). Ha inoltre maturato un'esperienza in Serie C con la Casertana, nell'annata 2019/2020: in forza ai rossoblù riuì a raccogliere 19 presenze tra campionato, Coppa Italia Serie C e Coppa Italia.