Bitonto-Gravina, le info sulla prevendita dei biglietti

Il Bitonto ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per la gara con il Gravina, che si disputerà domenica 27 marzo allo stadio Città degli Ulivi (ore 15:00), per i settori poltronissime, tribuna coperta laterale, gradinata scoperta e ospiti. Saranno attive inoltre le iniziative 'Promo Under 30 e donne' e 'Scuole Neroverdi'.

Di seguito il comunicato pubblicato dal BItonto tramite i propri canali ufficiali:

Ritorna in campo il Bitonto, dopo la sosta per lasciar spazio al “Torneo di Viareggio”: sfida casalinga per i neroverdi, che domenica prossima 27 marzo, per la 29^ giornata del girone H del Campionato di Serie D, ospiteranno al “Città degli Ulivi” il Gravina. Fischio d’inizio alle ore 15.

Ricordiamo che la capienza è ridotta al 75% e l’accesso negli stadi garantito solo se in possesso di Super Green Pass ed indossando obbligatoriamente la mascherina FFP2.

Ecco come acquistare il tagliando per assistere al match:

Circuito online “Viva Ticket” al sito internet BITONTO CALCIO SRL – FBC GRAVINA (vivaticket.com);

Punti vendita autorizzati “Viva Ticket”: BAR TYCHÈ – via Pasquale Centola n. 1 – Bitonto (BA);

Biglietteria stadio “Città degli Ulivi”, in via Megra, nella giornata di domenica 27 marzo, a partire dalle ore 13,30, esibendo Super Green Pass e documento di riconoscimento in corso di validità, ed indossando obbligatoriamente la mascherina FFP2.

Costi dei tagliandi:

Poltronissime: € 30;

Tribuna Coperta Laterale: € 20;

Gradinata Scoperta: € 15.

Ridotto per over 65 (sconto 20%):

Poltronissime: € 24;

Tribuna Coperta Laterale: € 16;

Gradinata Scoperta: € 12.

Ingresso gratuito per i minori fino ai 6 anni di età, solo se accompagnati da un adulto e/o genitore.

Promo e iniziative:

“Under 30 e donne”, biglietto a € 5,00 in tribuna coperta e a € 3,00 in gradinata scoperta per tutte le donne e per tutti i ragazzi al di sotto dei 30 anni;

“Scuole Neroverdi”, con la presenza gratuita in gradinata scoperta di max n. 100 studenti dell’istituto “Galileo Galilei” di Bitonto, e il costo del biglietto nello stesso settore di € 3,00 per gli alunni degli istituti “Traetta-De Gemmis”, “Volta”, “Vitale Giordano” e “Carmine Sylos” di Bitonto.

Per il settore ospiti, disponibili 206 posti. Costo del tagliando € 15.

Per i tifosi del Gravina è possibile acquistare il biglietto nelle seguenti modalità:

Punti vendita autorizzati “Viva Ticket”:

ORSINI VIAGGI – via Bari n. 40 – Gravina di Puglia (BA) – tel. 080 3261244;

Biglietteria settore ospiti stadio “Città degli Ulivi”, in via Abbaticchio, nella giornata di domenica 27 marzo, a partire dalle ore 13,30 esibendo Super Green Pass e documento di riconoscimento in corso di validità, ed indossando obbligatoriamente mascherina FFP2.